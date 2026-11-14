به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، در دومین حضور بین‌المللی خود پس از حضور در جشنواره فیلم نیواورلئان آمریکا، راهی یونان می‌شود، این مستند برای بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند PELOPONNIS یونان یا به اختصار PelDoc انتخاب شده و در ۳ سانس روی پرده می‌رود.

علاوه بر «کابوک» از ایران، فیلمسازانی از دانمارک، سوئیس، فرانسه، آمریکا، آلمان، بریتانیا، اتریش، سوئد، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، هلند، لهستان، کانادا، اوکراین، استرالیا، کلمبیا، تایوان، ترکیه، یونان و دیگر کشورهای جهان در این رویداد حضور دارد. جشنواره PelDoc از ۲۹ آبان تا ۸ آذر ۱۴۰۵ (۲۰ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶) به‌صورت هم‌زمان در ۱۶ شهر یونان برگزار می‌شود.

مستند «کابوک» که به روایت داستان یک باغ مرکبات و هجوم هزاران پرنده به آن می‌پردازد، در آغاز مسیر جشنواره‌ای خود در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد و تقدیر ویژه هیئت داوران بخش بین‌الملل را دریافت کرد. این فیلم در همان دوره نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی بود.

جعفر صادقی پیش‌تر مستندهای «سمفونی حمید»، «فرشاد آقای گل» و «شگرد» را کارگردانی کرده و با مستند «مردی که شاید زنده است» متقاضی حضور در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» است.