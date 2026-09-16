  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

«تورگی» را در «یک روز با مستند» تماشا کنید

«تورگی» را در «یک روز با مستند» تماشا کنید

مستند «تورگی» ساخته توفیق حیدری در پردیس سینمایی چارسو روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «تورگی» ساخته توفیق حیدری و از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، یکشنبه ۲۹ شهریور در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو روی پرده می‌رود.

«تورگی» به کارگردانی توفیق حیدری روایتی از رابطه پسری جوان و پدری است که از خانواده دور افتاده است و در قالب برنامه «یک روز با مستند» نمایش داده می شود. «یک روز با مستند» برنامه تازه مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در ادامه مسیر رونق اکران و تمرکز بر نمایش آثار مستند ایرانی و خارجی در فضاها و سالن‌های نمایش مختلف است.

پس از «پاتوق مستند» که ۲ روز در هفته در سالن «حقیقت» برپاست و برنامه «مستند در گذر زمان» که با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود، «یک روز با مستند» در سالن شماره ۲ پردیس چارسو به نمایش مستندهای روز ایران و جهان اختصاص دارد.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تلاش دارد در رویکرد جدید خود، مخاطبان مستند را با برگزاری برنامه‌های متعدد اکران فیلم افزایش دهد و «یک روز با مستند» در همین راستا است و صرفا محدود به نمایش آثار تولیدی این مرکز نیست، تولیدات دیگر مراکز نیز در این برنامه نمایش خواهند داشت. در ماه‌های آینده برنامه‌های جدید دیگری هم برگزار و درباره آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.

رامتین شهبازی کارشناس جلسات بررسی این مستندها است.

علاقه‌مندان هر یکشنبه می‌توانند ساعت ۱۸ در پردیس چارسو، رایگان تماشاگر این آثار باشند.

کد مطلب 6949095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه