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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

بررسی سینمای فلسطین در «یک روز با مستند»

بررسی سینمای فلسطین در «یک روز با مستند»

برنامه «یک روز با مستند» یکشنبه ۲۶ مهر با نمایش ۱۱ مستند کوتاه درباره غزه، نسل کشی و بحران انسانی در پردیس چارسو ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فردا یکشنبه ۲۶ مهر و در ادامه برنامه هفتگی «یک روز با مستند»، مستندهای «عکس‌های سلفی»، «بدون سیگنال»، «من را ببخش، سینما»، «فلش بک»، «اکو»، «پوست لطیف»، «افسون»، «معلم»، «یک روز مدرسه»، «همه چیز خوبه» و «بار اضافی» از مجموعه «از نقطه صفر» اکران می‌شوند.

این آثار ساخته فیلمسازان فلسطینی درباره بحران انسانی و نسل کشی در غزه هستند که ساعت ۱۸ در سالن ۲ پردیس چارسو روی پرده می روند.

رامتین شهبازی مجری، کارشناس این برنامه است و پس از نمایش این مستندها، درباره این مجموعه آثار جلسه نقد و بررسی صورت خواهد گرفت.

«یک روز با مستند» به همت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی یکشنبه‌ها در پردیس چارسو برقرار و تماشای فیلم‌ها آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6980401
ندا زنگینه

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