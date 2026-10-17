بررسی سینمای فلسطین در «یک روز با مستند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فردا یکشنبه ۲۶ مهر و در ادامه برنامه هفتگی «یک روز با مستند»، مستندهای «عکس‌های سلفی»، «بدون سیگنال»، «من را ببخش، سینما»، «فلش بک»، «اکو»، «پوست لطیف»، «افسون»، «معلم»، «یک روز مدرسه»، «همه چیز خوبه» و «بار اضافی» از مجموعه «از نقطه صفر» اکران می‌شوند.

این آثار ساخته فیلمسازان فلسطینی درباره بحران انسانی و نسل کشی در غزه هستند که ساعت ۱۸ در سالن ۲ پردیس چارسو روی پرده می روند.

رامتین شهبازی مجری، کارشناس این برنامه است و پس از نمایش این مستندها، درباره این مجموعه آثار جلسه نقد و بررسی صورت خواهد گرفت.

«یک روز با مستند» به همت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی یکشنبه‌ها در پردیس چارسو برقرار و تماشای فیلم‌ها آزاد و رایگان است.