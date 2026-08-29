  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

«اجاقِ نواز» در «پاتوق مستند» روشن می‌شود

«اجاقِ نواز» در «پاتوق مستند» روشن می‌شود

مستند «اجاقِ نواز» به کارگردانی فرهاد ورهرام دوشنبه نهم شهریور در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «اجاقِ نواز» به کارگردانی فرهاد ورهرام دوشنبه نهم شهریور ساعت ۱۶ در سالن حقیقت نمایش داده می شود.

این فیلم درباره آخرین بازماندگان زندگی چادرنشینی و مسائل زندگی در ایل است.

«اجاق نواز» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. تماشای این فیلم برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

«پاتوق مستند» هر دوشنبه و چهارشنبه در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به نشانی میدان شهید قندی، شماره ۱۵ برپاست.

کد مطلب 6931046
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها