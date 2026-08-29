به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «اجاقِ نواز» به کارگردانی فرهاد ورهرام دوشنبه نهم شهریور ساعت ۱۶ در سالن حقیقت نمایش داده می شود.

این فیلم درباره آخرین بازماندگان زندگی چادرنشینی و مسائل زندگی در ایل است.

«اجاق نواز» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. تماشای این فیلم برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

«پاتوق مستند» هر دوشنبه و چهارشنبه در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به نشانی میدان شهید قندی، شماره ۱۵ برپاست.