سفر «کابوک» به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فیلم مستند «کابوک» ساخته جعفر صادقی در بخش اصلی مسابقه مستند بلند سی و هفتمین جشنواره فیلم نیواورلئان رقابت میکند.
سی و هفتمین جشنواره فیلم نیواورلئان امسال ۲۶ مستند بلند را نمایش میدهد. این جشنواره از ۲۹ مهر تا ۵ آبان ۱۴۰۵ در آمریکا برگزار میشود.
«کابوک» روایتی از یک خانواده در شمال ایران است که با مهمانان ناخواندهای در باغشان روبهرو شدهاند.
از مستندهای رقیب «کابوک» در این دوره میتوان به «قدیمیترین فرد جهان» ساخته سم گرین اشاره کرد. مستندسازی که برای فیلم «چهارشنبه در رصدخانه» و دیگر آثارش سابقه حضور در جشنوارههای مهم بینالمللی را دارد و فیلم جدیدش امسال در جشنواره ساندنس رونمایی شد.
اوتیلیا پورتیلو نیز با فیلم «دختران جنگل» از چهرههای مهم این دوره است. این فیلمساز مکزیکی پیش از این با آثاری مانند «پرندگان» برای نتفلیکس و حضور در جشنوارههایی مانند جنوب از جنوب غربی شناخته شده و «دختران جنگل» نیز در سال ۲۰۲۶ جوایزی از جمله جایزه تماشاگران جشنواره CPH:DOX و جنوب از جنوب غربی را به دست آورده است.
خوان داویلا سانتیاگو فیلمساز پورتوریکویی، با «زنون و قایقهای شورشی» در این دوره حضور دارد؛ فیلمی که پیش از نیواورلئان در جشنواره بلکاستار به نمایش درآمد و جایزه بهترین مستند بلند این جشنواره را دریافت کرد.
در کنار این آثار، «مکزیکنآمریکن» ساخته ادی سانچز نیز یکی از فیلمهای قابل توجه این بخش است که نخستین نمایش جهانی خود را در جشنواره ترایبکا تجربه کرد.
در چنین ترکیبی، «کابوک» ساخته جعفر صادقی حضور دارد. فیلمی که پیش از این در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده شد و جایزه بهترین مستند از نگاه تماشاگران را دریافت کرد.
جشنواره فیلم نیواورلئان از سال ۱۹۸۹ برگزار میشود، این جشنواره به انتخاب مجله «مووی میکر» در میان ۲۵ جشنواره جذاب سینمایی جهان و ۵۰ جشنواره ارزشمند برای فیلمسازان قرار گرفته است.
دوره سی و هفتم این جشنواره با حضور ۱۷۵ فیلم از میان نزدیک به ۴ هزار اثر ارسالی از ۳۸ کشور برگزار میشود.
جعفر صادقی پیشتر مستندهای «شگرد»، «فرشاد آقای گل» و «سمفونی حمید» را کارگردانی کرده است.
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