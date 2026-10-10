کولیوند: ۷ هزار و ۲۵۰ نفر در جنگ اخیر از زیر آوار نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند پیش از ظهر شنبه در مراسم تجلی هلال با گرامیداشت یاد رهبر و شهدای گرانقدر و قدردانی از برگزارکنندگان این آیین اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با شرایطی دشوار و تجربه‌هایی تلخ روبه‌رو شد که در آن، عملیات امدادرسانی، جست‌وجو و نجات در میان آوارها با پیچیدگی‌ها و فشارهای سنگین روحی همراه بود.



وی با اشاره به ابعاد انسانی عملیات‌های امدادی افزود: نیروهای هلال‌احمر در این حوادث علاوه بر انجام مأموریت‌های تخصصی، با صحنه‌هایی مواجه بودند که تحمل آن‌ها به استقامت و روحیه‌ای ویژه نیاز داشت، با این حال امدادگران و نجاتگران با تمام توان در میدان حضور یافتند و برای نجات جان انسان‌ها و یافتن پیکر جان‌باختگان تلاش کردند.



رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه حضور در عملیات تفحص و مواجهه با فقدان عزیزان از دشوارترین تجربه‌های دوران خدمت او بوده است، گفت: هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد روزی مسئولیت جست‌وجو برای یافتن پیکر افرادی را بر عهده داشته باشد که عزیزان خانواده‌ها و مردم بوده‌اند، اما در چنین شرایطی نیز باید استوار می‌ماندیم و مأموریت انسانی خود را به سرانجام می‌رساندیم.



کولیوند با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی در حوادث اخیر خاطرنشان کرد: امدادگران هلال‌احمر با آمادگی و احساس مسئولیت در صحنه حاضر می‌شدند و در مواردی زمان رسیدن به محل حادثه به کمتر از چهار دقیقه می‌رسید، موضوعی که بیانگر تلاش نیروهای عملیاتی برای پاسخ‌گویی سریع به نیاز آسیب‌دیدگان بود.



وی با تأکید بر نقش حمایت‌های میدانی و پشتیبانی مسئولان در پیشبرد مأموریت‌های امدادی تصریح کرد: در روزهای دشوار جنگ، مجموعه‌های مختلف و مسئولان همراهی مؤثری با نیروهای هلال‌احمر داشتند و این حمایت‌ها پشتوانه‌ای مهم برای تداوم عملیات‌ها و عبور از شرایط بحرانی بود.



امدادگران با حفظ کرامت به مردم خدمت کردند



رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اهمیت صیانت از شأن و منزلت آسیب‌دیدگان اظهار کرد: کمک‌رسانی زمانی به معنای واقعی خود می‌رسد که در کنار تأمین نیازهای ضروری افراد، عزت، آبرو و کرامت انسانی آنان نیز حفظ شود.



کولیوند با بیان اینکه این رویکرد در مأموریت‌های هلال‌احمر و حمایت‌های صورت‌گرفته از آسیب‌دیدگان مورد توجه بوده است، افزود: کمک‌ها باید با رعایت شأن دریافت‌کنندگان و به دست افرادی برسد که استحقاق دریافت آن را دارند، از این رو تلاش نیروهای جمعیت بر آن بوده است که خدمات مورد نیاز بدون خدشه‌دار شدن کرامت مردم ارائه شود.



وی با اشاره به حمایت‌های آیت‌الله شهرستانی و حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه از مجموعه هلال‌احمر ادامه داد: پیوند میان آموزه‌های دینی و مأموریت‌های بشردوستانه در این مسیر تقویت شده و رهنمودهای بزرگان دینی و فرهنگی، توجه به منزلت امدادگران و پاسداشت تلاش‌های آنان را به یکی از محورهای مهم خدمت‌رسانی تبدیل کرده است.



رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از همراهی میدانی مسئولان استان قم در جریان حوادث اخیر یاد کرد و گفت: در یکی از مناطق قم که در جریان حمله، ۱۸ نفر جان خود را از دست دادند، حضور در عملیات جست‌وجو و نجات از نزدیک دشواری‌های کار امدادگران را آشکار می‌کرد و حمایت مسئولان، از جمله استاندار قم، در تسهیل روند خدمت‌رسانی و پشتیبانی از نیروهای عملیاتی اهمیت داشت.



کولیوند با قدردانی از همه افرادی که در روزهای جنگ در کنار امدادگران ایستادند، خاطرنشان کرد: همراهی مسئولان و پشتیبانان، زمینه تداوم فعالیت نیروهای هلال‌احمر را فراهم کرد و در شرایطی که فشارهای روحی و دشواری‌های عملیاتی فراوان بود، این حمایت‌ها نقش مهمی در تقویت روحیه خدمتگزاران داشت.



وی تقویت همبستگی اجتماعی را از آموزه‌های اساسی دین و بخش مهمی از مأموریت‌های امدادی دانست و افزود: فعالیت‌های بشردوستانه تنها به حضور در صحنه حوادث محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد روحیه همدلی، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تربیت نیروهایی که بتوانند در شرایط دشوار به یاری مردم بشتابند، از ضرورت‌های این مسیر است.



رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر نسل جوان اظهار کرد: پرورش جوانان خدمتگزار باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری در جامعه تقویت شود، از این رو حضور جوانان و داوطلبان در ساختار هلال‌احمر از ظرفیت‌های ارزشمند برای استمرار خدمات انسانی به شمار می‌رود.



کولیوند با اشاره به فعالیت حدود ۶ میلیون جوان و داوطلب در این مجموعه گفت: تربیت نیروهای متعهد و خدمتگزار با رویکردهای مورد تأکید در بیانیه گام دوم انقلاب پیوند دارد و هلال‌احمر تلاش کرده است با تقویت معنویت امدادگری، پشتوانه‌ای پایدار برای خدمت به انسان‌ها فراهم کند.



وی با بیان اینکه مأموریت هلال‌احمر فراتر از انجام وظایف اجرایی و عملیاتی است، افزود، تسکین آلام بشری و حمایت از انسان‌های گرفتار در حوادث، نیازمند برخورداری از روحیه‌ای مبتنی بر ایمان، ایثار و تعهد است و این ویژگی‌ها باید در کنار آموزش‌های تخصصی و آمادگی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.



رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه با اشاره به نجات ۷ هزار و ۲۵۰ نفر از زیر آوار اظهار کرد: این عملیات‌ها حاصل تلاش نیروهایی بود که در شرایطی دشوار و در میان حجم گسترده آوارها برای یافتن و نجات افراد گرفتار تلاش کردند و هر یک از این مأموریت‌ها با تجربه‌های انسانی و عاطفی عمیقی همراه بود.



روایت کولیوند از لحظات دشوار نجات زیر آوار



کولیوند با اشاره به برخی از صحنه‌های ماندگار عملیات‌های امدادی بیان کرد: در میان افراد نجات‌یافته، کودکانی بودند که عزیزان خود را از دست داده و تنها بازمانده خانواده‌هایشان شده بودند، شرایطی که مواجهه با آن برای امدادگران نیز بسیار سنگین و اندوه‌بار بود.



وی با یادآوری وضعیت کودکان آسیب‌دیده افزود: مشاهده کودکانی که پس از حوادث سنگین، همچنان درگیر فقدان پدر و مادر خود بودند، از تلخ‌ترین لحظات عملیات‌های امدادی به شمار می‌رفت و امدادگران در کنار تلاش برای نجات جان افراد، با رنج عمیق بازماندگان نیز مواجه می‌شدند.



رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به صحنه‌های جست‌وجو در میان آوارها گفت: در یکی از عملیات‌ها فردی در زیر آوار گرفتار شده بود و دستش در حالی دیده می‌شد که حرز امام جواد علیه‌السلام را در دست داشت، همچنین در صحنه‌ای دیگر، مادری که زیر آوار گرفتار شده بود، با نگرانی مکرر از زنده بودن دخترش سخن می‌گفت و پس از نجات از زیر آوار، بر اثر شدت هیجان و خوشحالی بیهوش شد.



کولیوند ادامه داد: چنین صحنه‌هایی نشان می‌داد که عملیات امداد و نجات تنها به جابه‌جایی آوار و یافتن افراد محدود نیست، بلکه با سرنوشت خانواده‌ها، امید بازماندگان و لحظاتی سرنوشت‌ساز برای نجات جان انسان‌ها گره خورده است.



وی با قدردانی از امدادگران، نجاتگران و داوطلبانی که در این شرایط دشوار حضور داشتند، تصریح کرد: نیروهای هلال‌احمر با وجود مشاهده صحنه‌های دردناک، مجروح شدن همکاران و از دست دادن نیروهای همراه، روحیه خود را حفظ کردند و با تمام توان به انجام وظایف انسانی ادامه دادند.



رئیس جمعیت هلال‌احمر با یادآوری شهدایی که در مقاطع مختلف همراه و پشتیبان نیروهای امدادی بودند، اظهار کرد: برخی از این عزیزان در زمان وقوع بحران‌ها و حوادث، با حضور میدانی و حمایت‌های خود به کمک مجموعه‌های عملیاتی می‌آمدند و فقدان آنان در جریان حوادث اخیر، اندوهی سنگین برای همکارانشان به همراه داشت.



کولیوند با گرامیداشت یاد شهید موسوی، شهید لاهیجانی و شهید خطیب افزود: این شهدا در مقاطع دشوار از حامیان نیروهای خدمتگزار بودند و حضور و پشتیبانی آنان در مدیریت بحران‌ها نقش مؤثری داشت، از این رو مواجهه با فقدان افرادی که پیش‌تر در روزهای سخت تکیه‌گاه نیروهای امدادی بودند، تجربه‌ای دشوار و فراموش‌نشدنی بود.



وی با تأکید بر نقش ایمان و روحیه ایثار در عبور از این شرایط خاطرنشان کرد: امدادگران جوان و نیروهای متعهد هلال‌احمر با وجود اندوه ناشی از شهادت همکاران و آسیب‌های واردشده، میدان خدمت را ترک نکردند و با شجاعت و مسئولیت‌پذیری به فعالیت خود ادامه دادند.



رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به پیگیری موارد نقض حقوق بشردوستانه در حوادث اخیر گفت: گزارش‌ها و مستندات مربوط به این موارد به‌صورت روزانه برای نهادهای بین‌المللی ارسال می‌شد تا ابعاد حوادث از مسیرهای قانونی و بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد.



کولیوند در پایان با قدردانی از امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و مجموعه‌های پشتیبان تأکید کرد: آنچه در روزهای دشوار در عرصه امداد و نجات رقم خورد، حاصل تلاش جمعی نیروهایی بود که در کنار مردم ایستادند و با فداکاری و مسئولیت‌پذیری، پاسداری از جان انسان‌ها و کرامت آسیب‌دیدگان را در اولویت قرار دادند.