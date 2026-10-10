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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

تخصیص ۱۲ قطعه زمین مسکونی به شهرداری فرادنبه

تخصیص ۱۲ قطعه زمین مسکونی به شهرداری فرادنبه

شهرکرد-مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، ۱۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی در اختیار شهرداری فرادنبه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی، اظهار کرد: ۱۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت مجموع ۲۴ هزار و ۴۱ مترمربع، در قالب سهم ۱۰ درصد شهرداری تخصیص داده شد.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها صورت گرفته است.

حسینی با اشاره به ارزش اقتصادی این قطعات افزود: ارزش تقریبی روز اراضی تخصیص‌یافته بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان است که شهرداری فرادنبه می‌تواند از محل این اراضی، نسبت به تملک و تأمین معوض املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهر اقدام کند.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آثار این اقدام در رفع مشکلات شهروندان خاطرنشان کرد: با تخصیص این اراضی، مشکل مالکیتی تعدادی از شهروندان شهر فرادنبه که طی سالیان گذشته با آن مواجه بوده‌اند، برطرف خواهد شد.

کد مطلب 6973383

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