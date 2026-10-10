بوشهر رتبه سوم کشور را در رشد نمرات امتحانات نهایی کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج اعلام‌شده از سوی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش اظهار کرد: میانگین کل نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در رشته‌های نظری استان از ۹/۶۰ در خردادماه ۱۴۰۴ به ۱۰/۹۱ در خردادماه ۱۴۰۵ رسیده است؛ رشدی معادل ۱/۳۱ نمره که بیانگر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان استان است.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، جایگاه استان بوشهر از رتبه بیستم در خردادماه ۱۴۰۴ به رتبه هجدهم در خردادماه ۱۴۰۵ ارتقا یافته و استان از نظر میزان رشد میانگین نمرات نیز در جایگاه سوم کشور قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر با تشریح تغییرات میانگین نمرات در رشته‌های مختلف بیان کرد: میانگین نمرات رشته ریاضی و فیزیک از ۱۰/۲۳ به ۱۱/۶۸، رشته علوم تجربی از ۱۰/۷۹ به ۱۲/۱۳ و رشته ادبیات و علوم انسانی از ۸/۳۱ به ۹/۴۹ افزایش یافته است. این ارقام، روند بهبود نتایج آموزشی در این سه رشته را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی هدفمند در ارتقای کیفیت آموزش تصریح کرد: بهبود نتایج، حاصل تلاش معلمان دلسوز، مدیران مدارس، کارشناسان آموزشی، دانش‌آموزان و خانواده‌هایی است که در مسیر پیشرفت تحصیلی فرزندان این استان همراهی کرده‌اند. برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی با هدف تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و بهبود مستمر نتایج دنبال شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: ارزش واقعی این موفقیت، تنها در ارتقای رتبه استان خلاصه نمی‌شود؛ مهم‌تر آن است که هر دانش‌آموز بوشهری، در هر نقطه از استان، از فرصت یادگیری باکیفیت و امکان شکوفایی استعدادهای خود برخوردار باشد. دستیابی به این هدف، نیازمند استمرار برنامه‌ریزی، تقویت توان حرفه‌ای معلمان و همراهی خانواده‌ها و مجموعه‌های مسئول است.

دانش‌فر در پایان با قدردانی از تلاش فرهنگیان و دست‌اندرکاران برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی تأکید کرد: کسب این جایگاه، انگیزه‌ای برای حرکت جدی‌تر در مسیر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری است؛ مسیری که مقصد نهایی آن، موفقیت دانش‌آموزان و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان استان بوشهر خواهد بود.