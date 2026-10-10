حوادث ۲۴ ساعت اخیر اصفهان یک فوتی و ۲۳ مصدوم داشت

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات عملکرد امدادی این جمعیت در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر اصفهان به ۱۴ مورد حادثه مختلف امدادرسانی کردند که بیشترین حجم عملیات‌ها مربوط به سوانح جاده‌ای بوده است.

وی با ارائه آمار تفکیکی حوادث افزود: از مجموع ۱۴ عملیات انجام شده، ۵ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت‌های پزشکی، یک مورد نزاع و درگیری، یک مورد خدمات مناسبتی و ۶ مورد شامل خدمات حضوری به مراجعین بوده است.

مؤمنی در خصوص وضعیت حادثه‌دیدگان تصریح کرد: در این حوادث مجموعاً ۲۶ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۲۳ نفر مصدوم شدند؛ ۷ نفر از مصدومان جهت تکمیل مراحل درمانی توسط عوامل امدادی به مراکز بیمارستانی منتقل و ۵ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. وی تأکید کرد: متأسفانه یک نفر نیز در صحنه حوادث جان باخت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به حضور فعال پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و کوهستان در این عملیات‌ها گفت: تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های «نوغان بویین‌میاندشت»، «کردعلیا تیران و کرون»، «مهربین خمینی‌شهر»، «طالخونچه مبارکه»، «کرکوند مبارکه»، «قرقچی میمه»، «ابیازن نطنز»، «کرکس نطنز» و همچنین مرکز پاسخگویی اضطراری کاشان و مسجد شهدا کاشان در صحنه‌های حادثه حاضر شده و خدمات لازم را به هموطنان ارائه دادند.

مؤمنی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، از آمادگی کامل تمامی پایگاه‌های امداد و نجات استان برای خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری خبر داد.