به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی استان و عوامل اداره برق، ۶ دستگاه ماینر قاچاق در یک کارگاه تزریق پلاستیک در روستای الوار کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به ارزش تجهیزات کشف‌شده گفت: بر اساس استعلام رسمی از گمرک، ارزش این دستگاه‌ها ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال برآورد شده است. این تجهیزات بدون رعایت ضوابط قانونی و تشریفات گمرکی وارد کشور شده و در محل مذکور نگهداری می‌شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با تشریح روند رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تبریز پس از بررسی مستندات، متهم را علاوه بر ضبط تمامی دستگاه‌های ماینر، به پرداخت ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

حضرتی با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز و تخلفات مرتبط با مصرف انرژی تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق این تجهیزات و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.