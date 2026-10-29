خاموشی ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در ۱ نقطه در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران یگان امداد قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی با همکاری اداره برق شهرستان محل موردنظر را شناسایی و در بازرسی از محل مذکور تعداد ۳ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش دستگاه های کشف شده را ۳ میلیارد ریال اعلام کرده اند بیان داشت: در این راستا ۱ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شد.