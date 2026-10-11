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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۲

مولوی عبدالحمید خواستار تلاش همگانی برای جلوگیری از گسترش ناامنی شد

مولوی عبدالحمید خواستار تلاش همگانی برای جلوگیری از گسترش ناامنی شد

زاهدان- امام جماعت مسجد مکی زاهدان در پی شهادت نصرت افتخاری پودینه، بر ضرورت تلاش همگانی برای حفظ امنیت و جلوگیری از گسترش خشونت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت مسجد مکی زاهدان در پی شهادت نصرت افتخاری پودینه، با صدور پیامی بر ضرورت تلاش همگانی برای حفظ امنیت و جلوگیری از گسترش خشونت تأکید کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون

خبر شهادت خانم دکتر نصرت افتخاری پودینه، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، موجب تأسف و تأثر اینجانب گردید.

بنده این حادثۀ تلخ و ناگوار را به همکاران ایشان و عزیزان طایفۀ پودینه تسلیت می‌گویم و برای آن بانوی محترمه که در مسیر خدمت به مردم جان خود را فدا کرده، مغفرت و رفع درجات و برای بازماندگان صبر جمیل را از بارگاه الهی مسئلت دارم.

لازم می‌دانم بار دیگر تأکید کنم که امنیت، اساس پیشرفت، آرامش روانی و زندگی سالم در تمام جوامع بشری است و حفظ آن مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود.

نباید اجازه داد ناامنی و خشونت در جامعه گسترش یابد. توصیه بنده آن است که همه در حفظ و حراست از امنیت استان کوشا باشند.

کد مطلب 6974811

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