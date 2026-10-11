علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: امنیت مطالبه مردم و پیش نیاز توسعه است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امنیت سیستان و بلوچستان، به عنوان یکی از راهبردی‌ترین استان‌های مرزی ایران، نه فقط یک مسئله منطقه‌ای، بلکه ستون امنیت ملی و انسجام اجتماعی کشور است. این استان با موقعیت ژئوپلیتیک حساس، همسایگی با پاکستان و افغانستان، دسترسی به آب‌های آزاد و بندر چابهار، و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی، از جایگاه ویژه‌ای در معادلات امنیتی و اقتصادی برخوردار است.

در پی حملات تروریستی اخیر، که با هدف ایجاد رعب و وحشت، تضعیف اعتماد عمومی و متوقف کردن روند توسعه این منطقه انجام شد، اهمیت حفظ و تقویت امنیت پایدار بیش از پیش آشکار شده است؛ این حملات نشان داد گروه‌های تروریستی و جریان‌های معاند، با سوءاستفاده از شرایط مرزی، شرایط حاضر کشور و برخی خلأها، می‌کوشند ثبات سیستان و بلوچستان را هدف قرار دهند و آن را به گلوگاه بحران امنیتی کشور تبدیل کنند.

از این رو، تأمین امنیت سیستان و بلوچستان از اهمیت دو چندان برخوردار است؛ بنابراین، هر اقدام تروریستی، هرچند محدود، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت ملی، تجارت، انرژی و روابط منطقه‌ای داشته باشد.

مقابله قاطع با تروریسم، حمایت از نیروهای امنیتی و توجه جدی به مطالبات به‌حق مردم، راهبرد اصلی حفظ آرامش و پیشرفت در این استان راهبردی است؛ بی‌تردید، امنیت این خطه، امنیت ایران است و هیچ‌گونه ناامنی در آن قابل تحمل و تصور نیست.

مولوی عبدالواحد بزرگزاده، امام جمعه موقت اهل سنت چابهار، در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت حوادث تروریستی اخیر و ترورهای پیاپی در سیستان و بلوچستان، بر ضرورت حفظ آرامش، خویشتن‌داری و امنیت عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس استان سیستان و بلوچستان و پیامدهای حوادث تروریستی اخیر، هرگونه ناامنی را به زیان منافع عمومی و زندگی مردم دانست و اظهار کرد: حفظ آرامش و پرهیز از اقدامات هیجانی، در شرایط کنونی ضرورتی اساسی است و همه اقشار جامعه باید برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها و حفظ امنیت عمومی تلاش کنند.

مولوی بزرگزاده تأکید کرد: ناامنی بیش از همه به مردم و معیشت آنان آسیب می‌رساند.

امام جمعه اهل سنت چابهار با خطاب قرار دادن جوانان مؤمن، از آنان خواست ضمن حفظ آرامش و کنترل احساسات خود، از هرگونه تعرض به اماکن عمومی و همراهی و همکاری با گروهک های معاند، خودداری کنند.

وی همچنین بر مسئولیت علما، معتمدان و بزرگان محلی در مدیریت شرایط کنونی تأکید کرد و خواستار هوشیاری آنان در برابر افرادی شد که ممکن است از احساسات و هیجانات جوانان سوءاستفاده کنند.

حفظ وحدت و امنیت، پاسخ مردم سیستان و بلوچستان به اقدامات تروریستی است

مولوی اسماعیل آذین، امام جمعه اهل سنت کنارک، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، آرامش و امنیت جامعه، هوشیاری مردم در برابر اقدامات تروریستی و توطئه‌های تفرقه‌افکنانه را ضروری دانست و خواستار برخورد قانونی با عوامل و طراحان ترور علما و نیروهای امنیتی و نظامی شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط کنونی اظهار کرد: پاسخ مردم سیستان و بلوچستان به اقدامات تروریستی باید تقویت وحدت، حفظ آرامش عمومی و صیانت از امنیت جامعه باشد.

مولوی آذین ادامه داد: ترور علمای دینی و نیروهای امنیتی و نظامی، اقدامی در راستای تضعیف اعتماد عمومی، ایجاد ترس در میان مردم و برهم زدن ثبات و آرامش منطقه است.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با اهداف تفرقه‌افکنانه این اقدامات افزود: مردم و مسئولان باید با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری اجازه ندهند حوادث تروریستی به اختلافات اجتماعی و مذهبی دامن بزند و زمینه‌ساز ناامنی در منطقه شود.

امام جمعه اهل سنت کنارک با خطاب قرار دادن عموم مردم، به‌ویژه جوانان، خواستار افزایش هوشیاری در برابر نقشه‌هایی شد که با هدف ایجاد اختلاف، تشدید نگرانی‌ها و برهم زدن امنیت جامعه طراحی می‌شوند.

مولوی آذین تأکید کرد: نباید اجازه داد شایعات و اخبار تأییدنشده موجب تشدید نگرانی یا ایجاد اختلاف شود؛ در شرایط فعلی، حفظ امنیت روانی جامعه به اندازه امنیت فیزیکی اهمیت دارد.

وی با اشاره به اهمیت برخورد قاطع و قانونی با اقدامات تروریستی، از مسئولان خواست با جدیت، حوادث مربوط به ترور علما و نیروهای امنیتی و نظامی را پیگیری کنند و عوامل اجرایی و طراحان این اقدامات را شناسایی کرده و مطابق قانون به مجازات برسانند.

امام جمعه اهل سنت کنارک همچنین مسئولیت علما، معتمدان و بزرگان جامعه را در شرایط کنونی سنگین‌تر از گذشته دانست و بر لزوم دعوت مردم به صبر، آرامش، هوشیاری و حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت کنارک با اشاره به سابقه دیرینه همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان گفت: مردم سیستان و بلوچستان در طول سال‌های گذشته در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و در بسیاری از حوادث برای دفاع از امنیت منطقه متحد بوده‌اند؛ این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود و هیچ حادثه‌ای نباید زمینه‌ساز تقابل میان مردم شود.

وی در پایان بر ضرورت صیانت از وحدت و همبستگی مردم تأکید کرد و خواستار آن شد که با حفظ آرامش، تقویت اعتماد متقابل و پرهیز از اختلاف‌افکنی، زمینه ناکامی اهداف تروریستی و تداوم امنیت و همزیستی در منطقه فراهم شود.

ترور علما و مسئولان و حافظان امنیت خللی در توسعه و وحدت استان ایجاد نمی کند

مولوی عبدالله حسن‌زهی، امام جمعه اهل سنت هامون در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز تأثر و تأسف از ترورهای اخیر در سیستان و بلوچستان، بر ضرورت حفظ آرامش، امنیت و انسجام اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد و ترور شخصیت‌های وحدت‌گرا را اقدامی در راستای تضعیف همبستگی مردم استان دانست.

وی با اشاره به شرایط حساس امنیتی استان و ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات تروریستی اظهار کرد: ترور علمای دینی و شخصیت‌هایی که همواره بر وحدت، اعتدال و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید داشته‌اند، نمی‌تواند خللی در پیوندهای عمیق میان مردم شیعه و سنی ایجاد کند.

امام جمعه اهل سنت هامون، تاکید کرد: پرهیز از شایعه‌پراکنی، خودداری از انتشار اخبار تأییدنشده و توجه به حفظ آرامش عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد و جوانان می‌توانند با رفتار مسئولانه خود نقش مؤثری در جلوگیری از تنش‌های اجتماعی ایفا کنند.

مولوی حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان طی سال‌های گذشته برادری و همبستگی خود را به اثبات رسانده‌اند و اجازه نخواهند داد توطئه‌های تفرقه‌افکنانه به روابط دیرینه آنان آسیب وارد کند.

وی در پایان حفظ وحدت، تقویت همدلی و همکاری مردم و مسئولان را از مهم‌ترین راهکارهای صیانت از امنیت و آرامش پایدار در استان دانست.