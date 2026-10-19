دستگیری سارق طلاجات یک زن سالمند در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف و سرقت طلاجات از یک زن سالمند در مقابل منزلش در یکی از محلات تبریز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران و بررسی صحنه مشخص شد سارق با ورود به عنف به منزل، پس از ضرب‌وشتم این زن سالمند، یک عدد دستبند طلای او را با چاقو بریده و از محل متواری شده است. پس از این حادثه، افراد حاضر در محل با پلیس تماس گرفتند.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۲۱ ارم با اشراف اطلاعاتی، متهم را در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب سرقت در جریان تحقیقات، گفت: طلاجات مسروقه به ارزش سه میلیارد ریال از مخفیگاه وی کشف شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی تحویل داده شد.