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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

دستگیری سارق طلاجات یک زن سالمند در تبریز

دستگیری سارق طلاجات یک زن سالمند در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری سارق به عنف طلاجات یک زن سالمند به ارزش سه میلیارد ریال خبر داد و اعلام کرد که طلاهای مسروقه نیز از مخفیگاه متهم کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف و سرقت طلاجات از یک زن سالمند در مقابل منزلش در یکی از محلات تبریز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران و بررسی صحنه مشخص شد سارق با ورود به عنف به منزل، پس از ضرب‌وشتم این زن سالمند، یک عدد دستبند طلای او را با چاقو بریده و از محل متواری شده است. پس از این حادثه، افراد حاضر در محل با پلیس تماس گرفتند.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۲۱ ارم با اشراف اطلاعاتی، متهم را در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب سرقت در جریان تحقیقات، گفت: طلاجات مسروقه به ارزش سه میلیارد ریال از مخفیگاه وی کشف شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6982852

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