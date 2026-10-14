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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

دستگیری سارقان طلا و جواهرات در مراغه

دستگیری سارقان طلا و جواهرات در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از دستگیری سارقین به عنف طلا و جواهرات یک نفر شهروند در یک عملیات ضربتی ماموران پلیس آگاهی با کشف طلا و جواهرات ۳۰میلیارد ریالی سرقتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشرح این خبر گفت: در پی گزارش سرقت به عنف از یک منزل مسکونی در یکی از محلات این شهرستان بلافاصله تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع وارد عمل شد.

وی افزود: در بررسی های ماموران انتظامی در محل وقوع جرم مشخص شد ۲ مرد جوان در قالب مامور قلابی یکی از ادارات وارد منزل یک شهروند شدند و با بستن دست و پا مقدار تقریبی ۱۲۰ گرم طلا و جواهر را به ارزش تقریبی۳۰ میلیارد ریال را سرقت و از محل متواری شده اند.

این مقام انتظامی بیان داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم خشن پلیس آگاهی با بررسی دقیق اظهارات مالباخته و یک سری تحقیقات گسترده میدانی متهمان را که دو نفر غیر بومی و نفر سوم همکار مال باخته بود را شناسایی کردند.

سرهنگ فارسی تصریح کرد: تیم رسیدگی کننده پرونده پس از هماهنگی های لازم قضایی در عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهمان را دستگیر و در این خصوص پرونده تشکیل و جهت ادامه رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 6977857

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