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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

دستگیری باند سارقان ۲۰۰ میلیاردی در تبریز

دستگیری باند سارقان ۲۰۰ میلیاردی در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ نفر سارق خودرو، یک نفر مالخر، کشف ۷ فقره پرونده سرقت به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز دوشنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از خودرو، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت و یک نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۳ نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۷ فقره سرقت خودرو (۶ دستگاه پراید و یک دستگاه کامیون بنز خاور) جمعا به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد کلیه اموال مکشوفه به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6982770

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