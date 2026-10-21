دستگیری کلاهبردار تحت تعقیب با موتور میلیاردی در هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا داداشی روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌ها و شکایات متعدد از چندین استان و شهرستان های همجوار مبنی بر کلاهبرداری توسط فردی تحت تعقیب، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان هشترود با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم فوق شدند و در یک عملیاتی غافلگیرانه و هدفمند، وی را دستگیر کردند.

داداشی ادامه داد: در جریان این عملیات، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق با حجم موتور ۶۰۰ سی‌سی کشف و توقیف شد.

به گفته وی بررسی‌های اولیه نشان داد این موتورسیکلت در ارتباط با پرونده کلاهبرداری و از طریق یکی از سایت‌های واسط، به ارزش هشت میلیارد ریال از فردی در یکی دیگر از استان‌های کشور خریداری شده، اما وجه معامله به فروشنده پرداخت نشده است.

داداشی یادآور شد: متهم پس از انجام اقدامات قانونی اولیه، برای سیر مراحل قضایی تحویل مرجع ذی‌صلاح گردید.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی خود، با قاطعیت با جرائم و اقدامات مجرمانه برخورد کرده و صیانت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت پایدار جامعه را با جدیت دنبال می‌کند.