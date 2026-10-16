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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

دستگیری ۱۴ سارق خانه‌های در حال ساخت در یزد با ۳۱ فقره سرقت

دستگیری ۱۴ سارق خانه‌های در حال ساخت در یزد با ۳۱ فقره سرقت

یزد- فرمانده انتظامی شهرستان یزد از دستگیری ۱۴ سارق خانه‌ها و ساختمان‌های در حال ساخت و کشف ۳۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ اکبر شفیعی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از خانه‌ها و ساختمان‌های در حال ساخت در شهر یزد، مأموران انتظامی با انجام تحقیقات میدانی، سارقان را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و در عملیات‌های غافلگیرانه، ۱۴ سارق را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند که این افراد در جریان بازجویی‌ها به ۳۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری از اموال مسروقه کشف شد که به مالباختگان تحویل داده شد.

کد مطلب 6979636

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