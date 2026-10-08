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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

کشف بیش از ۴۹ کیلو هروئین در شیراز

کشف بیش از ۴۹ کیلو هروئین در شیراز

شیراز- فرمانده انتظامی فارس از کشف ۴۹ کیلو و ۱۱۵ گرم هروئین و ۲ کیلو تریاک در بازرسی از منزل یک قاچاقچی حرفه‌ای در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی با اشاره به اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان، از کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شیراز خبر داد.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از چند روز کار اطلاعاتی و رصد فعالیت باندهای قاچاق، از دپوی هروئین در منزل فردی در یکی از محله‌های شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از منزل متهم، ۴۹ کیلو و ۱۱۵ گرم هروئین و ۲ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

سردار ملکی با بیان اینکه در این عملیات یک قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

کد مطلب 6971963

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