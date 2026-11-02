به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن بارسالاری گفت: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات، ۷ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و تکمیل اقدامات اطلاعاتی، متهمان را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس تصریح کرد: پس از نگهداری متهمان در مقر انتظامی، در مجموع ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین از معده آنان خارج شد.

سرهنگ بارسالاری با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: این افراد پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.