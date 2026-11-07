به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن بارسالاری گفت: سی‌ویکمین طرح آرامش در شهر با هدف پاکسازی نقاط آلوده شهری و روستایی و پاکسازی اطراف مراکز و محیط‌های آموزشی، به مدت چهار روز در سطح استان فارس و با محوریت کلان‌شهر شیراز اجرا شد.

وی افزود: این طرح با بهره‌گیری از توان مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، امکانات موجود و همچنین همکاری شهرداری شیراز و کمپ‌های ترک اعتیاد به اجرا درآمد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با تشریح نتایج این عملیات گفت: در جریان اجرای طرح، یک تن و ۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و چهار هزار و ۴۰۰ عدد قرص روان‌گردان کشف شد.

بارسالاری ادامه داد: همچنین ۶۷۳ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و ساماندهی شدند و ۳۷۴ خرده‌فروش مواد مخدر و ۲۱ قاچاقچی نیز به دام پلیس افتادند.

وی از توقیف ۲۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و کشف دو قبضه سلاح در جریان اجرای این طرح خبر داد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با تأکید بر تداوم اجرای طرح آرامش در شهر خاطرنشان کرد: برخورد با هنجارشکنان و مقابله با فعالیت معتادان متجاهر در سطح شهر که موجب نگرانی شهروندان شده است، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.