به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران کلانتری ۲۹ صدرا پس از چند هفته اقدامات اطلاعاتی و فنی، از فعالیت فردی که با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ اقدام به جابه‌جایی گسترده مواد مخدر در شیراز می‌کرد، مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی و انجام اقدامات تخصصی، به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از شناسایی خودروی مذکور، طی عملیاتی ضربتی آن را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به کشف ۵۲۶ کیلوگرم تریاک در بازرسی از این خودرو، تصریح کرد: در این عملیات یک نفر قاچاقچی دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

سردار ملکی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت سوداگران مرگ را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.