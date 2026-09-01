کشف ۲.۵ تُن مواد مخدر در فارس طی ۱۰ روز؛ ۷ باند قاچاق منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف ملکزاده صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح اقدامات پلیس فارس در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: در اجرای یک طرح ۱۰ روزه مبارزه با مواد مخدر در سطح استان، بیش از ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی در هفت عملیات منسجم، هفت باند قاچاق مواد مخدر را شناسایی و منهدم کردند.
کشف محموله یک تنی تریاک در ورودی فارس
جانشین فرمانده انتظامی فارس با اشاره به جزئیات برخی عملیاتهای انجامشده گفت: یکی از باندهای قاچاق مواد مخدر که از شرق کشور وارد استان میشد، در ورودی فارس با مأموران انتظامی درگیر شد که در این عملیات سه قاچاقچی مسلح دستگیر و ۱۳۳ کیلوگرم تریاک از آنان کشف شد.
سردار ملکزاده ادامه داد: در عملیات دیگری نیز مأموران در ورودی استان، یک محموله یک تنی تریاک را که در زیر بار کامیون جاسازی شده بود، کشف کردند.
وی با بیان اینکه در مجموع این طرح ۳۱ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند، گفت: این افراد با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و همکاری مجموعه انتظامی شهرستانها شناسایی و دستگیر شدند.
دستگیری ۶۶۱ خردهفروش مواد مخدر در فارس
جانشین فرمانده انتظامی فارس یکی از محورهای مهم اجرای این طرح را مقابله با خردهفروشان مواد مخدر دانست و گفت: در این مدت ۶۶۱ خردهفروش مواد مخدر در شهرها و روستاهای مختلف استان، بهویژه شیراز، دستگیر شدند.
سردار ملکزاده افزود: از مخفیگاه این افراد مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر از جمله شیشه، تریاک و حشیش کشف و برای متهمان پرونده تشکیل و به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وی همچنین از دستگیری ۷۴۳ معتاد متجاهر در این طرح خبر داد و گفت: این افراد نیز برای طی مراحل ترک اعتیاد به اردوگاههای مربوطه تحویل شدند.
کشف نزدیک به ۱۰ تن مواد مخدر از ابتدای سال
جانشین فرمانده انتظامی فارس با اشاره به عملکرد پلیس در سال جاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۱۰ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.
وی افزود: این کشفیات در جریان مقابله با خردهفروشان، بازرسی از منازل، کنترل ورودیهای استان و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی محمولههای مواد مخدر ورودی از استانهای دیگر انجام شده است.
سردار ملکزاده با اشاره به افزایش دستگیریها در این حوزه بیان کرد: میزان دستگیریها در حوزه مبارزه با مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته و در مجموع بیش از ۱۰ هزار نفر شامل قاچاقچیان، خردهفروشان و معتادان دستگیر شدهاند که این رقم نیز ۶ درصد افزایش داشته است.
مواد مخدر؛ تهدیدی برای نسل جوان
وی با بیان اینکه مواد مخدر یکی از معضلات مهم جامعه است، گفت: برخورد با افرادی که اقدام به تولید، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر میکنند، از مأموریتها و اولویتهای پلیس است و در این زمینه از تمام ظرفیت پلیسهای تخصصی و انتظامی شهرستانها استفاده میشود.
جانشین فرمانده انتظامی فارس از خانوادهها و شهروندان خواست در زمینه پیشگیری و شناسایی فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر با پلیس همکاری کنند و افزود: مردم میتوانند موارد مربوط به خرید و فروش مواد مخدر و فعالیتهای مرتبط با این حوزه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
بخش قابل توجهی از درگیریها ریشه در مصرف مواد مخدر دارد
سردار ملکزاده با اشاره به آثار اجتماعی مصرف مواد مخدر اظهار کرد: متأسفانه مصرف مواد مخدر در برخی اماکن تفریحی و باغها دامنگیر جوانان میشود و آثار آن به سطح شهر نیز سرایت میکند.
وی ادامه داد: افزایش برخی تصادفات، درگیریها و پروندههایی که به کلانتریها ارجاع میشود، با مصرف مواد مخدر ارتباط دارد و برخی افراد پس از مصرف دچار توهم شده و برای مدتی کنترل و اراده خود را از دست میدهند.
جانشین فرمانده انتظامی فارس با اشاره به یک مورد تصادف ناشی از مصرف مواد مخدر گفت: در یکی از موارد، چهار نفر که با یکدیگر مواد مخدر مصرف کرده بودند، دچار تصادف شدند و هر چهار نفر جان خود را از دست دادند.
خانوادهها مراقب تغییر رفتار فرزندان باشند
سردار ملکزاده بر نقش خانوادهها در پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد و گفت: خانوادهها باید نسبت به رفتار فرزندان خود حساس باشند و تغییرات رفتاری مانند پرخاشگری، حرکات غیرعادی و تغییر ناگهانی در رفتار اجتماعی را جدی بگیرند.
وی افزود: مجالس خانوادگی، جشنهای تولد، باغها و اماکن تفریحی از جمله محیطهایی هستند که خانوادهها باید در آنها مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند و از حضور آنان در محیطهایی که احتمال آسیب وجود دارد، جلوگیری کنند.
شهید حکیمی؛ افسر خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر
جانشین فرمانده انتظامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حکیمی، از وی به عنوان یکی از افسران برجسته پلیس مبارزه با مواد مخدر یاد کرد و گفت: شهید حکیمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب بود و در بسیاری از مأموریتهای مقابله با قاچاقچیان در ورودی شرق استان حضور داشت.
سردار ملکزاده ادامه داد: این شهید بزرگوار در بسیاری از مأموریتها شخصاً در خط مقدم حضور پیدا میکرد و حتی هنگام مقابله با خودروهای حامل مواد مخدر، خود اقدام به تیراندازی میکرد و سپس نیروهای دیگر را برای پشتیبانی فرا میخواند.
وی افزود: در مأموریت اخیر نیز شهید حکیمی نخستین فردی بود که با قاچاقچیان مسلح مواجه شد و در جریان این درگیری به شهادت رسید.
جانشین فرمانده انتظامی فارس با اشاره به دستگیری سه قاچاقچی در این عملیات گفت: این اقدام نشانه رشادت و بزرگواری شهید حکیمی و دیگر نیروهای انتظامی حاضر در صحنه بود.
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