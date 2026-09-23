بیش از نیم تُن تریاک در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: مأموران کلانتری ۲۶ رحمت شیراز در جریان گشت‌زنی و کنترل مسیرها به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و برای توقیف آن وارد عمل شدند.

وی افزود: راننده خودرو پس از مشاهده مأموران و بی‌توجهی به اخطار پلیس، با توجه به شلوغی معبر و موقعیت جغرافیایی محل، خودرو را رها کرده و متواری شد.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو موفق به کشف ۵۵۰ کیلوگرم تریاک شدند.

سردار ملکی با بیان اینکه تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری راننده متواری ادامه دارد، گفت: برخورد با باندهای قاچاق و توزیع مواد مخدر با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با حمل و توزیع مواد مخدر یا تردد خودروهای مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.