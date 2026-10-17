کشف ۴ کیلوگرم هروئین از چمدان یک زن در محور بندرعباس-داراب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بندرعباس-داراب، یک دستگاه اتوبوس مسافربری را برای بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران هنگام بررسی هویت مسافران به یک زن مشکوک شدند و در بازرسی از چمدان همراه وی که در قسمت بار اتوبوس قرار داشت، چهار بسته حاوی چهار کیلوگرم هروئین کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و تحویل وی به مرجع قضایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد را از اولویت‌های پلیس دانست.

هاشمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.