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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

کشف ۴ کیلوگرم هروئین از چمدان یک زن در محور بندرعباس-داراب

کشف ۴ کیلوگرم هروئین از چمدان یک زن در محور بندرعباس-داراب

داراب- فرمانده انتظامی داراب از کشف چهار کیلوگرم هروئین از چمدان یک مسافر زن در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در محور بندرعباس-داراب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بندرعباس-داراب، یک دستگاه اتوبوس مسافربری را برای بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران هنگام بررسی هویت مسافران به یک زن مشکوک شدند و در بازرسی از چمدان همراه وی که در قسمت بار اتوبوس قرار داشت، چهار بسته حاوی چهار کیلوگرم هروئین کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و تحویل وی به مرجع قضایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد را از اولویت‌های پلیس دانست.

هاشمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6980510

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