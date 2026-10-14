به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قانعی ، روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در حاشیه دوازدهمین «کنگره ملی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و خواب» که در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود، گفت: یکی از حوزه هایی که بیشترین آسیب را به سلامت مردم وارد می کند، آلودگی هوا و دخانیات است.

رئیس دوازدهمین کنگره ملی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و خواب، با عنوان این مطلب که هیچ سرطانی در ایران و دنیا کشنده‌تر از سرطان ریه نیست، افزود: بیماری های ریه در حال گسترش است که علت آن نیز صنعتی شدن جامعه است، به طوزری که شاید تا ۵۰ سال قبل شاهد برخی از بیماری های ریه نبودیم که امروز شاهد گسترش آنها هستیم.

قانعی با اشاره به عرضه رو به افزایش سیگارهای الکترونیکی با بیش از دو هزار طعم، گفت: این سیگارها دارای خطرات زیادی برای سلامت جوانانی است که از این سیگارها استفاده می کنند.

وی از کاهش سن سرطان در کشور خبر داد و افزود: متاسانه بیماری های انسداد ریه در خانم ها رو به افزایش است که می تواند سلامت نسل های آینده را تهدید کند.

قانعی با عنوان این مطلب که بیماری های انسدادی ریه رتبه چهارم مرگ و میر در ایران است، گفت: در بین سرطان ها، پرچم مرگ دست سرطان ریه است و هیچ سرطانی کشنده تر از سرطان ریه نیست.

وی افزود: در کل دنیا با غربالگری توانسته‌اند بیماری را زودتر تشخیص دهند و مثلاً ۵ سال عمر بیشتری به بیمار بدهند، اما هیچ‌کس نتوانسته آن را ریشه‌کن کند. به همین دلیل، ما با موضوعی طرف هستیم که ۳۰ درصد سرطان‌های ایران مربوط به دخانیات است و این چیزی است که قابلیت حذف دارد.