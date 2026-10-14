تأیید کیفیت ۹۸ درصد محصولات آرایشی و بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود آل‌بویه، در هشتمین نمایشگاه ایران کازمتیکا با تشریح اقدامات نظارتی سازمان غذا و دارو، گفت: نمونه‌برداری از محصولات موجود در بازار و بررسی آنها در آزمایشگاه‌های رسمی، معتبر و استاندارد، از اقدامات مستمر معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور است که در چارچوب برنامه پایش پس از عرضه به بازار (PMC) انجام می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۸ هزار محصول آرایشی و بهداشتی نمونه‌برداری و آزمایش شد که بیش از ۹۸ درصد آنها از نظر شاخص‌های کنترل کیفیت آزمایشگاهی وضعیت قابل قبولی داشتند.

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به نتایج بررسی برچسب محصولات گفت: اطلاعات درج‌شده روی جعبه، برچسب و بروشور فرآورده‌ها باید مطابق الزامات قانونی و به‌گونه‌ای باشد که اطلاعات لازم را شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، محتوای برچسب ۹۲ درصد محصولات وضعیت مطلوب و ۸ درصد وضعیت نامطلوب داشت.

آل‌بویه از مسئولان فنی شرکت‌ها خواست با همکاری در اصلاح برچسب‌ها، وضعیت محصولات را بهبود دهند و از درج مطالبی که موجب برداشت نادرست مصرف‌کننده یا بزرگ‌نمایی آثار و ویژگی‌های فرآورده می‌شود، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: کیفیت واقعی محصول مهم‌ترین عامل جلب اعتماد مصرف‌کننده است و معرفی فرآورده‌ها باید بر پایه ویژگی‌ها و عملکرد واقعی آن‌ها انجام شود.

آل بویه با اشاره به نتایج بررسی قفل کودک در محصولات مشمول این الزام اظهار کرد: در بیش از ۹۹ درصد نمونه‌های منتخب، الزامات مربوط به قفل کودک رعایت شده بود که نشان‌دهنده همکاری مطلوب تولیدکنندگان در اجرای این الزامات است.

وی با تشریح رویکرد نظارتی سازمان غذا و دارو گفت: نظارت بر فرآورده‌ها بر اساس ارزیابی ریسک انجام می‌شود؛ به این معنا که با افزایش ریسک یک محصول، تعداد نمونه‌برداری‌ها و دفعات بررسی انطباق آن با الزامات قانونی نیز افزایش می‌یابد. این اولویت‌بندی به معنای کنار گذاشتن سایر محصولات نیست و دیگر فرآورده‌ها نیز متناسب با امکانات، تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در ادامه به آمار صدور IRC اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۵ هزار و ۸۰۰ IRC در بخش واردات و بیش از ۲۱ هزار IRC برای محصولات تولید داخل صادر شد. در سال ۱۴۰۵ نیز تا زمان ارائه آمار، حدود ۲ هزار IRC در بخش واردات و حدود ۹۶ هزار IRC در حوزه تولید داخل صادر شده است.

وی اظهار کرد: پایش مستمر کیفیت محصولات، بررسی برچسب‌گذاری، ارزیابی رعایت الزامات ایمنی و نظارت مبتنی بر ریسک از محورهای اصلی نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی است.