به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم با روز جهانی نابینایان با اشاره به رویکرد این سازمان در حمایت از افراد دارای معلولیت اظهار کرد: توانمندسازی افراد دارای آسیب بینایی نیازمند مجموعه‌ای از حمایت‌های مستمر در حوزه‌های اجتماعی، آموزشی، معیشتی و توانبخشی است تا آنان بتوانند با استقلال بیشتر در جامعه حضور داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر ۹ هزار و ۳۴۲ فرد نابینا و کم‌بینا در استان مازندران زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و از حمایت‌هایی مانند تجهیزات کمک‌توانبخشی، مشاوره، مستمری ماهانه و خدمات مراقبت در منزل بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش دسترسی افراد دارای آسیب بینایی به تجهیزات مورد نیاز گفت: طی یک سال گذشته، یک‌هزار و ۴۴ مورد وسیله کمک‌توانبخشی از جمله عصا، عینک، ساعت گویا و سایر تجهیزات مورد نیاز در اختیار این افراد قرار گرفته است.

رحمانی همچنین پیشگیری و شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی را از اولویت‌های مهم بهزیستی دانست و بیان کرد: طرح غربالگری بینایی کودکان سه تا ۶ ساله هر سال در سراسر استان اجرا می‌شود و طی یک سال گذشته، ۷۵ هزار و ۱۴۲ کودک مازندرانی در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در جریان این غربالگری‌ها، یک‌هزار و ۹۳۳ کودک دارای اختلال بینایی شناسایی و برای دریافت بررسی‌ها و مداخلات تخصصی به سطوح بالاتر ارجاع شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اهمیت مداخله بهنگام خاطرنشان کرد: شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی، به‌ویژه در سنین کودکی، می‌تواند زمینه دریافت خدمات درمانی و تخصصی در زمان مناسب را فراهم کرده و از تشدید مشکلات و پیامدهای آن در سال‌های آینده پیشگیری کند.

حمایت از اشتغال و استقلال اقتصادی نابینایان

رحمانی با اشاره به برنامه‌های بهزیستی در حوزه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی افراد نابینا و کم‌بینا گفت: این اداره‌کل با همکاری مراکز فنی و حرفه‌ای و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌هایی از جمله توانمندسازی شغلی، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارگاه‌های ویژه افراد نابینا را دنبال می‌کند.

به گفته وی، توسعه این حمایت‌ها با هدف افزایش فرصت‌های شغلی، تقویت استقلال اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مؤثرتر افراد دارای آسیب بینایی در جامعه انجام می‌شود.

وی همچنین از حمایت‌های آموزشی بهزیستی با همکاری آموزش‌وپرورش استثنایی خبر داد و افزود: پشتیبانی از روند تحصیل دانش‌آموزان نابینا در کنار خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای، از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه است.

رحمانی تصریح کرد: مراکز خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای بهزیستی با برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی، تقویت عزت‌نفس و ارتقای مهارت‌های ارتباطی، در مسیر رشد روانی و اجتماعی افراد دارای آسیب بینایی از دوران کودکی تا بزرگسالی نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش جامعه نسبت به افراد دارای آسیب بینایی گفت: نابینایی به معنای ناتوانی نیست و هرگاه فرصت‌های برابر، دسترسی مناسب و حمایت‌های لازم فراهم شود، افراد نابینا و کم‌بینا می‌توانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حضوری مؤثر داشته باشند.

وی تأکید کرد: رویکرد بهزیستی، فراهم‌کردن شرایطی است که هیچ فردی به دلیل معلولیت از فرصت مشارکت فعال، استقلال فردی و حضور مؤثر در جامعه محروم نماند؛ هدفی که تحقق آن علاوه بر خدمات حمایتی، به افزایش دسترس‌پذیری و همراهی جامعه نیز نیاز دارد.