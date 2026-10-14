پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظری دوست ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان اسدآباد با اشاره به دستاوردهای دولت و گزارش عملکرد حوزه اشتغال اظهار کرد: در یک سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش‌های مختلف شامل اشتغال، ودیعه مسکن، ازدواج و فرزند آوری در شهرستان اسدآباد پرداخت شده که این رقم در شرایط سخت اقتصادی و جنگ تحمیلی گویای عزم جدی دولت، نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی برای خدمت رسانی به مردم است.

وی با تقدیر از عملکردهای حوزه حمایتی خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) تسهیلات مطلوبی به مددجویان پرداخت کرده و در بخش پنل‌های خورشیدی نیز ۳۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.

فرماندار اسدآباد ادامه داد: سهم شهرستان اسدآباد از اعتبارات اشتغال کمیته امداد در سال جاری ۱۷ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۹ میلیارد تومان آن پرداخت شده و ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیز برای مشاغل خانگی اختصاص یافته که باید با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی به متقاضیان پرداخت شود.

وی ضمن تجلیل از همراهی بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها بانک‌ها با تمام توان در کنار مردم بوده و به میدان آمده‌اند کما اینکه براساس گزارش مدیر کمیته امداد شهرستان اسدآباد در جذب اعتبارات حائز رتبه چهارم استان شده که شایسته تقدیر است.

نظری دوست با تاکید بر ضرورت پرهیز از اطاله وقت در سیستم بانکی افزود: تسریع در روند پرداخت تسهیلات یک اصل حیاتی است و اگر فرایند پرداخت وام به متقاضیان طولانی شود حلاوت آن از بین رفته و خود وام به عامل نارضایتی تبدیل می‌شود و متقاضی، اداره مربوطه و بانک باید تعامل و همراهی داشته باشند تا تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مردم برسد.

وی با اشاره به برخی موانع اداری نظیر مشکلات چک برگشتی و گواهی عدم خلاف از بانک‌ها و ادارات خواست ضمن رعایت چارچوب‌های قانونی حداکثر تسهیل‌گری را داشته باشند و در صورت بروز بن‌بست، موضوعات را برای اتخاذ راهکارهای مناسب در جلسات فرمانداری مطرح کنند.

فرماندار اسدآباد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مهمی با اتکا به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اسدآباد در دست اجرا است که از جمله این پروژه‌ها کارگاه ریخته‌گری شرکت مشرق زمین۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی نمونه بارزی از پیشرفت صنعتی شهرستان در شرایط سخت تحریم به شمار می‌رود.