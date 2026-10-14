به گزارش خبرنگار مهر، در پی اتفاقات اخیر در فرودگاه ریاض و وقوع دو انفجار برخی رسانه‌های خارجی از احتمال تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ خبر داده‌اند. همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال سلب میزبانی از عربستان سعودی و واگذاری آن به استرالیا مطرح شده است.

در همین حال، یک منبع مسئول در فدراسیون فوتبال استرالیا در گفت‌وگو با پایگاه خبری «وین‌وین» اخبار منتشرشده درباره درخواست این کشور برای میزبانی از جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به جای عربستان سعودی را رد کرد و گفت استرالیا در حال آماده‌سازی برای حضور در این رقابت‌ها طبق برنامه قبلی است.

در روزهای اخیر، برخی رسانه‌های کره جنوبی با استناد به شایعاتی که پیش‌تر در ماه آوریل مطرح شده بود، مدعی شدند استرالیا می‌تواند گزینه جایگزین عربستان برای میزبانی از مهم‌ترین رقابت ملی فوتبال آسیا باشد. این شایعات در پی گزارش‌هایی مطرح شد که درباره برگزاری جام ملت‌های آسیا در زمان و مکان تعیین‌شده تردیدهایی را مطرح کرده بودند.

با این حال، سخنگوی تیم ملی فوتبال استرالیا در گفتگو با رسانه عربی «winwin» تأکید کرد که فدراسیون فوتبال این کشور تحولات اخیر را به‌دقت دنبال می‌کند و سلامت بازیکنان، اعضای کادر تیم و هواداران، اولویت اصلی این فدراسیون است.

وی توضیح داد: تیم امنیتی فدراسیون فوتبال استرالیا به‌طور مستمر خطرات احتمالی را ارزیابی می‌کند. اقدامی که بخشی از روند معمول آماده‌سازی برای هر اردوی ملی یا تورنمنت بزرگ به شمار می‌رود و در برنامه‌ریزی برای جام ملت‌های آسیا نیز دنبال خواهد شد.

این منبع در پاسخ به پرسشی درباره احتمال غیبت استرالیا در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ گفت: ارزیابی امنیتی و بررسی خطرات پیش از هر تورنمنتی اقدامی معمول است. بنابراین، بله، در حال حاضر طبق روال عادی برای حضور در این رقابت‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی همچنین از ارتباط مستمر فدراسیون فوتبال استرالیا با اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای این کشور خبر داد و گفت: گفتگوها با کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره برنامه‌های این رقابت‌ها ادامه دارد و تصمیم‌گیری‌ها با توجه به توصیه‌های دولت استرالیا انجام می‌شود.

این مقام مسئول در توضیحی صریح تأکید کرد: رایزنی با کنفدراسیون فوتبال آسیا صرفا درباره میزبانی عربستان سعودی و برگزاری مسابقات در زمان تعیین‌شده است و استرالیا هیچ درخواستی برای میزبانی این رقابت‌ها ارائه نکرده است. وی همچنین هرگونه تمایل این کشور برای خودداری از سفر به عربستان و حضور در مسابقات را رد کرد.

این منبع درباره شایعات مطرح‌شده در ماه آوریل نیز گفت که انتشار این گمانه‌زنی‌ها هم‌زمان با میزبانی استرالیا از جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا بود و احتمال دارد همین موضوع باعث شکل‌گیری برخی برداشت‌های نادرست شده باشد. او تاکید کرد که فدراسیون فوتبال استرالیا در آن زمان هیچ موضع‌گیری علنی درباره انتقال میزبانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ نداشته است.

بر اساس برنامه فعلی تیم ملی فوتبال استرالیا خود را برای حضور در این رقابت‌ها در عربستان سعودی آماده می‌کند و تغییری در برنامه اعلام‌شده این تیم صورت نگرفته است.