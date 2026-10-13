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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

تاریخ بررسی AFC برای لغو جام ملت‌های آسیا مشخص شد

تاریخ بررسی AFC برای لغو جام ملت‌های آسیا مشخص شد

یک رسانه مدعی شد کنفدراسیون فوتبال آسیا در ماه آبان در رابطه با جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقات اخیر در کشور عربستان و وقوع انفجارهای متعدد در فرودگاه ریاض احتمال تعویق و حتی لغو میزبانی این کشور از جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ مطرح شده است اما تا لحظه نگارش این خبر هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC و حتی مقامات عربستانی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده اند.

در همین حال رسانه انگلیسی زبان «howfootballexplainsasia» در گزارشی به این موضوع پرداخت و از قول یک مقام مسئول در AFC نوشت: وضعیت باید تا هفته دوم ماه نوامبر مشخص شود.

تاریخ بررسی AFC برای لغو جام ملت های آسیا مشخص شد

با احتساب ادعای این رسانه کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ تکلیف رقابت های جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را مشخص خواهد کرد. طبق قرعه کشی تیم ملی فوتبال ایران در گروه C با تیم های سوریه، چین و قرقیزستان همگروه است و این مسابقات از تاریخ ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن قرار است برگزار شود.

کد مطلب 6976678

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