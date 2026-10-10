واکنش بازیکن استقلال به عملکرد قلعه نویی؛در ایران از سرمربی ناراضی اند

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف مدافع تیم ملی ازبکستان و باشگاه استقلال، در گفتگو با سایت چمپیونات آسیا به پرسش‌هایی درباره تیم ملی ایران، دیدار با ازبکستان، تغییرات تاکتیکی تیم ملی ازبکستان و سطح لیگ ایران پاسخ داد.

* پس از جام جهانی، تقریباً تغییرات عمده‌ای در تیم ملی ایران رخ نداده است. آیا رسانه‌های ایران از سرمربی تیم ملی ناراضی هستند؟

در ایران افراد زیادی از سرمربی تیم ملی (امیر قلعه نویی) ناراضی هستند، اما فکر می‌کنم تغییرات پس از جام ملت‌های آسیا انجام شود.

* ازبکستان در دیدار مقابل ایران توانست مطابق انتظارات شما بازی کند؟

بازی مقابل ایران خوب بود. بازیکنان ما با اطمینان و عملکرد خوبی ظاهر شدند. در سال‌های اخیر بارها مقابل ایران بازی کرده‌ایم. بازیکنان ما توانستند بدون دغدغه با ایران رقابت کنند و در زمین نشان دهند که تیم قوی‌تری هستیم.

* تغییر سیستم به آرایش چهار مدافع تا چه اندازه روی عملکرد تیم در این مسابقه تأثیر گذاشت؟

هر سیستمی نقاط قوت و ضعف خودش را دارد. بله، با استفاده از سیستم چهار مدافع، فرصت‌های بیشتری در فاز هجومی به دست می‌آوریم و گزینه‌های بیشتری برای حمله داریم، اما مقابل تیم‌های قدرتمند، مسائل دفاعی اهمیت بیشتری برای ما پیدا می‌کند. هر مربی دیدگاه خاص خودش را نسبت به فوتبال دارد و بر همین اساس، تیم را برای اجرای سیستم مورد نظرش آماده می‌کند. امیدوارم این سیستم هم جواب بدهد و تیم ما بتواند فوتبالی را که می‌خواهد، به نمایش بگذارد.

* اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه فابیو کاناوارو با بازیکنانی که به اردوی تیم ملی دعوت نشده بودند، تماس گرفته است. آیا او با شما هم تماس گرفت؟ گفت‌وگوی شما چطور پیش رفت؟

بله، درست است. کاناوارو با بازیکنان زیادی تماس گرفت که من هم یکی از آن‌ها بودم. موضوع خاصی برای پنهان کردن وجود نداشت و گفت‌وگوی ما کاملاً عادی بود. او توضیح داد که چرا به اردو دعوت نشده‌ام، شرایط چگونه است و قصد دارد بازیکنان دیگری را هم امتحان کند. همچنین تأکید کرد که بازی‌های ما را زیر نظر دارد.

* کاهش تعداد بازیکنان خارجی در لیگ ایران، روی سطح کیفی این رقابت‌ها تأثیر گذاشته است؟

کاهش تعداد بازیکنان خارجی تقریباً تأثیری بر سطح کیفی لیگ ایران نداشته است؛ چون بازیکنانی که از ترکیب اصلی دور بودند و تیم‌هایشان به آن‌ها نیازی نداشتند، از لیگ جدا شدند. باشگاه‌ها نهایت تلاش خود را کردند تا بازیکنان خارجی مورد نیازشان را حفظ کنند و تا حدودی هم در این کار موفق بودند.

* کدام بازیکن جوانی که به تیم ملی دعوت شد، نظر شما را جلب کرد؟

راستش را بخواهید، به بازیکنان جوانی که به تیم ملی دعوت شدند، فرصت زیادی داده نشد. در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نمی‌توان چیز زیادی از یک بازیکن دید. اما از میان بازیکنانی که به میدان رفتند، از نورچایف خوشم آمد. او را به‌خوبی می‌شناسم و مهاجم باکیفیتی است. به نظرم توانست به‌خوبی از فرصتی که در اختیارش قرار گرفت، استفاده کند.