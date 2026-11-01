به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان سعودی و در سه شهر ریاض، جده و الخبر برگزار خواهد شد اما در پی تحولات و شرایط اخیر منطقه خاورمیانه، طی هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تعویق این رقابت‌ها و تغییر زمان برگزاری آن مطرح شده است.

«عیسی سعید» خبرنگار ورزشی عمانی که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی X فعالیت می‌کند از احتمال تغییر زمان برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ خبر داد و مدعی شد این رقابت‌ها به‌جای ژانویه، در دسامبر سال ۲۰۲۷ میلادی برگزار خواهد شد.

این خبرنگار عمانی در پیامی اختصاصی اعلام کرد که به نقل از برخی مسئولان حاضر در محافل کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری جام ملت‌های آسیا از ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۵) به دسامبر همان سال (۱۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۶) موکول خواهد شد.

او همچنین تأکید کرده است که این موضوع هنوز به تایید رسمی نرسیده و انتظار می‌رود طی روزهای آینده جزئیات و تصمیم نهایی درباره زمان برگزاری این مسابقات اعلام شود.

پیش از این نیز موضوع احتمال تعویق جام ملت‌های آسیا مطرح شده و رسانه قطری winwin از احتمال برگزاری این مسابقات در سال ۲۰۲۸ خبر داده بود.

گفتنی است نوزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا قرار است به میزبانی عربستان سعودی و با حضور ۲۴ تیم برگزار شود. شهرهای ریاض، جده و الخبر نیز به‌عنوان میزبان این رقابت‌ها انتخاب شده‌اند. با این حال تا زمان اعلام موضع رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، زمان جدید برگزاری مسابقات قطعی نیست.