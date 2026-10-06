ارزیابی رویارویی دو تیم با دو مربی استقلالی در لیگ؛این جدال برنده دارد

شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال و تراکتور از هفته هشتم که پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد، گفت: همیشه جدال تراکتور و استقلال تماشایی بوده و هواداران زیادی را به ورزشگاه می‌کشاند. دو تیم در حال حاضر بالای جدول هستند و نمی‌خواهند موقعیت بالانشینی را از دست بدهند. استقلال در فکر رسیدن به صدر جدول و تراکتور به دنبال بهتر شدن است و هیچ‌کدام به تساوی فکر نمی‌کنند. با توجه به شرایط دو تیم، این دیدار یک برنده خواهد داشت و بازی با تساوی به پایان نخواهد رسید. حساسیت این دیدار بسیار زیاد است و تبریزی‌ها به ورزشگاه خواهند آمد تا تیم محبوب خود را تشویق کنند و تراکتور بتواند اولین شکست را به استقلال تحمیل کند.

جدال دو استقلالی دیدنی خواهد بود

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جدای از هر نتیجه‌ای، جدال سهراب بختیاری‌زاده و جواد نکونام جذاب خواهد بود. نکونام که تجربه سرمربیگری استقلال را دارد، شناخت خوبی از استقلال دارد و به دنبال این است که از نقاط ضعف آبی‌پوشان استفاده کرده تا برنده از زمین خارج شود. بختیاری‌زاده هم بازیکنان تأثیرگذاری دارد که می‌توانند در یک لحظه نتیجه را به سود آبی‌پوشان تغییر دهند. دو سرمربی باید شطرنج‌بازان حرفه‌ای باشند تا در زمان لازم مهره‌های خود را تغییر داده و با آرایش‌های متفاوت مقابل حریف بازی کنند. مصاف استقلال و تراکتور حساس است و هر تیمی که با روحیه بهتر وارد زمین شده و از موقعیت‌ها استفاده کند، برنده از زمین خارج خواهد شد.

آسانی مرد مهارنشدنی آبی‌پوشان

بیانی با حمایت از یاسر آسانی گفت: بدون شک یاسر یکی از بهترین و آماده‌ترین بازیکنان حال حاضر استقلال است. خوب دریبل می‌زند، خوب پاس گل می‌دهد و خیلی خوب گلزنی می‌کند. او تأثیرگذارترین بازیکن استقلال است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تیم دارد. آسانی در مقابل تراکتور نقش مهمی خواهد داشت و اگر سرحال و آماده باشد، مطمئن باشید یا گلزنی خواهد کرد یا پاس گل خواهد داد. به طور حتم تراکتور برای مهار آسانی برنامه دارد و می‌داند اگر یک لحظه غفلت کند، بازی را به استقلال واگذار خواهد کرد و موقعیتش در جدول نگران‌کننده خواهد شد.

جدال مدافعان استقلال و مهاجمان تراکتور دیدنی خواهد بود

کارشناس فوتبال در خصوص خط دفاع آبی‌پوشان برابر مهاجمان سرخ‌پوش تراکتور گفت: این جدال تماشایی خواهد بود؛ مدافعان آماده استقلال برابر مهاجمان سرعتی تراکتور. استقلال یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ را دارد که بسیار هماهنگ هستند و به یک ساختار دفاعی خوب رسیده‌اند. آبی‌پوشان یکی از تیم‌هایی هستند که کمترین گل خورده را دارند و حالا باید دید که برابر مهاجمان فرصت‌طلب تراکتور چگونه بازی خواهند کرد. یک اشتباه از سوی دو تیم و استفاده نکردن از فرصت‌های به‌دست‌آمده می‌تواند یک تیم را از بردن در این دیدار حساس محروم کند و کار را برای بالانشینی در جدول سخت کند.

بیانی ادامه داد: استقلال باید هوشیارانه بازی کند و تحت تأثیر جو ورزشگاه قرار نگیرد. تراکتور برای پیروزی به حمایت هوادارانش نیاز دارد و باید منتظر ماند و دید آیا تراکتورِ میزبان با تمام امکاناتی که دارد برنده خواهد شد یا استقلالی که طرفداران زیادی ندارد، اما مهره‌هایی دارد که می‌توانند از موقعیت‌ها استفاده کرده و تیمشان را به پیروزی برسانند.

تیم ملی باید متحول شود

وی در پایان و در خصوص عملکرد تیم ملی گفت: متأسفانه ملی‌پوشان ما در دو بازی پنج گل دریافت کرده و دو شکست را پذیرا شدند. این تیم برای موفقیت در جام ملت‌های آسیا نیاز به تحول دارد. با بازیکنان پا به سن گذاشته به جایی نخواهیم رسید. سرمربی تیم ملی با کادر کم‌ تجربه موفق نخواهد بود. امیدواریم تغییرات اساسی صورت بگیرد.

بیانی افزود: بعد از جام جهانی هیچ تغییری در تیم ملی صورت نگرفت که باعث تعجب همه علاقه‌مندان، اهالی رسانه و پیشکسوتان شد. امیدواریم فدراسیون فوتبال دست به اقدام منطقی بزند و با تغییراتی که به وجود می‌آید، بتوانیم به قهرمانی جام ملت‌های آسیا دست پیدا کنیم؛ در غیر این صورت، آرزوی قهرمانی بیشتر از ۵۰ سال خواهد شد و باید جام را دست کشورهای دیگر دیده و تنها حسرت آن را بخوریم.