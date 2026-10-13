ناامنی در ریاض برنامه تیم ملی کره جنوبی را بهم ریخت؛ نگرانی در سئول!

به گزارش خبرنگار مهر، ناامنی فزاینده در خاورمیانه و تحولات پیرامون کشور عربستان سعودی میزبان جام ملت های ۲۰۲۷ برنامه‌های فوتبال کره جنوبی را با نگرانی روبه‌رو کرده است. شرایطی که می‌تواند دیدارهای دوستانه خارج از خانه این تیم در ماه نوامبر و همچنین آماده‌سازی برای جام ملت‌های آسیا را که قرار است از ژانویه آغاز شود، تحت تأثیر قرار دهد.

رسانه کره ای «heraldcorp» نوشت: یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که این فدراسیون ارتباط نزدیکی با کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) دارد و شرایط را با دقت زیر نظر گرفته است. فدراسیون فوتبال کره جنوبی همچنین در حال بررسی گزینه‌های مختلف درباره دیدارهای دوستانه خارج از خانه است که برای ماه آینده برنامه‌ریزی شده‌اند.

با گزارش وقوع چندین انفجار قدرتمند در مرکز شهر ریاض، نگرانی‌های امنیتی در عربستان بیش از پیش افزایش یافته است.

وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز از ساعت ۲۲ شامگاه یکشنبه، سطح هشدار سفر به سراسر عربستان سعودی را به سطح سه به معنای «توصیه به خروج از کشور» افزایش داد. این وزارتخانه از شهروندان کره‌ای حاضر در عربستان خواست، مگر در مواردی که حضورشان ضروری است این کشور را ترک کنند. همچنین به افرادی که قصد سفر به عربستان را دارند توصیه شد سفر خود را لغو کنند یا به تعویق بیندازند.

انتظار می‌رود این اقدامات تأثیر قابل توجهی بر برنامه تیم ملی کره جنوبی برای سفر به عربستان داشته باشد.

تیم ملی کره جنوبی که در حال حاضر با هدایت روبرتو مورنو سرمربی موقت خود فعالیت می‌کند قصد داشت در پنجره بازی‌های ملی فیفا از ۹ تا ۱۷ اکتبر، اردویی در خاورمیانه برگزار کند تا برای جام ملت‌های آسیا در سال آینده آماده شود. طبق برنامه قرار بود کره جنوبی با عربستان دیدار کند و دست‌کم یک بازی دوستانه دیگر نیز برابر یکی از تیم‌های منطقه در کشوری همسایه انجام دهد.

روزنامه ورزشی سعودی «الریاضیه» روز چهارشنبه گزارش داده بود که تیم ملی عربستان قرار است در ماه نوامبر در دیدارهای دوستانه به مصاف کره جنوبی، ازبکستان و چند تیم دیگر برود. با این حال، وخامت سریع شرایط امنیتی، این برنامه‌ها را با تردید مواجه کرده است.

چالش فوری فدراسیون فوتبال کره جنوبی، پیدا کردن حریف و محل جدید برای برگزاری مسابقه است؛ آن هم در شرایطی که تنها حدود یک ماه تا زمان برنامه‌ریزی‌شده باقی مانده است. این فدراسیون اکنون باید از یک سو امنیت بازیکنان را در اولویت قرار دهد و از سوی دیگر، روند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های آسیا را مختل نکند.

نگرانی‌ها به خود جام ملت‌های آسیا نیز گسترش یافته است. جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قرار است از هفتم ژانویه تا پنجم فوریه سال آینده به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود. ریاض یکی از سه شهر میزبان این رقابت‌هاست و به همین دلیل، وخامت شرایط امنیتی به عاملی مهم و تأثیرگذار در روند آماده‌سازی برای برگزاری مسابقات تبدیل شده است.

در بدترین سناریوی ممکن نمی‌توان احتمال تغییر کشور میزبان جام ملت‌های آسیا را نیز منتفی دانست. با این حال، هرگونه اقدام بعدی در این زمینه، در نهایت به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا بستگی خواهد داشت.