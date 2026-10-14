سهمیه جدید برق صنایع تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تشریح ظرفیت تولید برق کشور و وضعیت تأمین برق صنایع اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های نصب‌شده کشور حدود ۹۹ هزار و ۲۰۰ مگاوات است و توان تولید برق این نیروگاه‌ها به ۸۷ هزار مگاوات می‌رسد؛ با این حال، در شرایط اوج مصرف، حدود ۶۲ هزار مگاوات برق تولید می‌شود و سهم بخش صنعت از برق شبکه حدود ۱۵ درصد است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری و وزارت صمت بر ضرورت حمایت از بخش تولید گفت: نقش صنعت در رشد اقتصادی، اشتغال، معیشت مردم و ایجاد آرامش در خانواده‌ها روشن و انکارناپذیر است؛ از این‌رو، صنایع نباید در اولویت اعمال محدودیت‌های برق قرار گیرند.

زارعی برای تبیین اهمیت استمرار تولید افزود: یخچال در خانه، به‌تنهایی و بدون وجود کالا در آن، تأثیر چندانی در زندگی مردم ندارد؛ بنابراین، اگر می‌خواهیم یخچال‌ها پر از کالا باشند و نیازهای مردم تأمین شود، باید اجازه دهیم تولید، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، به‌درستی و به‌صورت مستمر ادامه یابد تا جامعه احساس امنیت و آرامش داشته باشد.

سخنگوی وزارت صمت که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تأمین برق صنایع تصریح کرد: ۱۶ هزار و ۵۵۰ مگاوات برق میان صنایع مختلف تقسیم‌بندی شده و این موضوع به صنایع اعلام شده است. این برنامه پس از طرح در شورای عالی انرژی و با حمایت‌های صورت‌گرفته به تصویب رسیده است و امیدواریم در نیمه دوم سال، با آرامش بیشتری اجرایی شود.

وی درباره زمان اجرای این برنامه‌ها اظهار کرد: در ابتدای نیمه دوم سال و به‌ویژه در دو ماه نخست آن، زمانی که کشور هنوز وارد فصل سرما نشده و با اوج مصرف ناشی از گرما نیز مواجه نیست، باید برق صنایع به‌طور کامل تأمین شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند و تولید خود را افزایش دهند.

زارعی با اشاره به وضعیت تأمین برق شهرک‌های صنعتی در تابستان امسال گفت: با حمایت‌های رئیس‌جمهوری، شهرک‌های صنعتی در تابستان تقریباً به مدت یک ماه با قطعی برق مواجه نبودند. در حال حاضر نیز اگر در برخی مناطق قطعی برق وجود داشته باشد، مدت آن ممکن است به چند ساعت محدود شود؛ بر همین اساس، وضعیت تأمین برق شهرک‌های صنعتی نسبت به گذشته شرایط بهتری دارد.

حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی

زارعی در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش مصرف سوخت خودروها اظهار کرد: میانگین مصرف بنزین خودروهای تولید داخل در هر ۱۰۰ کیلومتر از حدود ۱۰ تا ۱۲ لیتر در گذشته به ۷.۲ لیتر رسیده است، اما این میزان همچنان بالاتر از استانداردهای جهانی است.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: سیاست این وزارتخانه به‌عنوان متولی بخش صنعت، کاهش مصرف سوخت خودروها به کمتر از پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است و خودروسازان باید این موضوع را در برنامه‌های تولیدی خود مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به حرکت صنعت خودرو به سمت استفاده از فناوری‌های جدید گفت: با توسعه پلتفرم‌های جدید، تولید خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار قرار گرفته است و این خودروها به‌تدریج جایگزین بخشی از تولیدات فعلی می‌شوند. در همین زمینه، تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی برقی در بخشی از تولیدات کشور ساخته شده و این روند در مسیر حرکت به سمت تولید انبوه قرار دارد.

زارعی با بیان اینکه توسعه تولید خودروهای جدید با چالش‌هایی همراه است، افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز صنعت خودرو باید از خارج از کشور تأمین شود و محدودیت‌های لجستیکی و شرایط ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی، روند تأمین این قطعات را با دشواری مواجه کرده است. با این حال، تلاش‌هایی برای ایجاد تغییرات و افزایش ظرفیت‌های تولید داخل در حال انجام است

وی تصریح کرد: اگرچه سهم ساخت داخل در صنعت خودرو قابل توجه است، اما این موضوع به معنای تولید صددرصدی تمام قطعات یک خودرو در داخل کشور نیست و ادعای خودکفایی کامل در این حوزه، با واقعیت‌های موجود فاصله دارد.

سخنگوی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: این ارتباط را می‌توان از دو مسیر ارزیابی کرد؛ مسیر نخست، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان صنایع و دانشگاه‌هاست که معمولاً با اطلاع‌رسانی رسانه‌ای همراه می‌شود.

وی ادامه داد: مسیر دوم، استفاده عملی از ظرفیت دانشجویان ممتاز، استادان دانشگاهی و متخصصان حوزه‌های فناورانه در بخش صنعت است؛ رویکردی که ممکن است بازتاب رسانه‌ای کمتری داشته باشد، اما از نظر عملکردی اهمیت بالایی دارد.

زارعی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان شکل‌گرفته در بستر دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از توان نخبگان و متخصصان می‌تواند به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه فناوری‌های مورد نیاز کشور کمک کند.