ازدواج پایدار و آموزش تخصصی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه باقری در رویداد تخصصی صبا با محوریت طرح همسان‌گزینی ازدواج با اشاره به روند کاهشی آمارهای ازدواج و فرزند آوری در سطح کشور اظهار کرد: در چنین شرایطی، تقویت و حمایت از فعالیت مراکز همسان‌گزینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه آمار ازدواج و فرزند آوری با وجود تلاش‌های فراوان موسسات فرهنگی و اجتماعی فعال در این حوزه در شهرستان‌های مختلف متفاوت است، افزود: براساس آمارهای پنج‌ماهه نخست سال جاری برخی شهرستان‌ها حتی در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشد فرزند آوری را تجربه کرده‌اند اما در مجموع روند کشوری کاهشی است و بهبود این وضعیت نیازمند سیاست گذاری‌های کلان و ساختاری است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان یکی از محورهای اصلی رویداد ملی صبا را ایجاد انسجام و هماهنگی میان مراکز و موسسات همسان‌گزینی استان برشمرد و تصریح کرد: فعالان این عرصه باید تعاملات خود را بیش از پیش افزایش دهند تا با تبادل اطلاعات و معرفی افراد واجد شرایط ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌های مختلف فراتر از محدوده جغرافیایی هر شهر به کار گرفته شود.

باقری بر لزوم ارتقای سطح علمی و تخصصی فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: اهمیت جدی گرفتن آموزش‌ها و مهارت‌های تخصصی در مراکز همسان‌گزینی بر کسی پوشیده نیست و این آموزش‌ها باید با هدف افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی بیشتر فعالان این حوزه استمرار یابد.

وی با تاکید بر اینکه در کنار توجه به آمار کمی ازدواج مقوله ازدواج پایدار باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد، خاطرنشان کرد: هدف اساسی فعالیت مراکز همسان‌گزینی، فراتر از آمارسازی کمک به شکل‌گیری زندگی مشترک سالم، آگاهانه و پایدار است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله اشتغال و مسائل اقتصادی مجردها اشاره کرد و افزود: اگرچه وضعیت اقتصادی در تشکیل خانواده موثر است اما بدون بررسی دقیق نمی‌توان مسائل مالی را تنها عامل یا عاملی بی‌تاثیر در تجرد دانست کما اینکه افرادی از میان زنان و مردان شاغل و دارای درآمد همچنان مجرد هستند که این امر ضرورت پژوهش‌های دقیق‌تر اجتماعی را آشکار می‌کند.

باقری در پایان از آمادگی برای حمایت از طرح‌های تسهیل‌گرانه خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز موفق همسان‌گزینی برنامه‌هایی برای تسهیل ازدواج افراد مجرد شاغل اجرا خواهد شد کما اینکه برخی دستگاه‌ها همچون شهرداری نیز پیش‌تر تجربیات ارزنده‌ای در این زمینه داشته‌اند و از ایده‌ها و پیشنهادهای سازنده مراکز فعال در این حوزه استقبال می‌کنیم.