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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

ازدواج پایدار و آموزش تخصصی در اولویت است

ازدواج پایدار و آموزش تخصصی در اولویت است

همدان-مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان گفت: در کنار توجه به آمار کمی ازدواج مقوله ازدواج پایدار باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه باقری در رویداد تخصصی صبا با محوریت طرح همسان‌گزینی ازدواج با اشاره به روند کاهشی آمارهای ازدواج و فرزند آوری در سطح کشور اظهار کرد: در چنین شرایطی، تقویت و حمایت از فعالیت مراکز همسان‌گزینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه آمار ازدواج و فرزند آوری با وجود تلاش‌های فراوان موسسات فرهنگی و اجتماعی فعال در این حوزه در شهرستان‌های مختلف متفاوت است، افزود: براساس آمارهای پنج‌ماهه نخست سال جاری برخی شهرستان‌ها حتی در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشد فرزند آوری را تجربه کرده‌اند اما در مجموع روند کشوری کاهشی است و بهبود این وضعیت نیازمند سیاست گذاری‌های کلان و ساختاری است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان یکی از محورهای اصلی رویداد ملی صبا را ایجاد انسجام و هماهنگی میان مراکز و موسسات همسان‌گزینی استان برشمرد و تصریح کرد: فعالان این عرصه باید تعاملات خود را بیش از پیش افزایش دهند تا با تبادل اطلاعات و معرفی افراد واجد شرایط ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌های مختلف فراتر از محدوده جغرافیایی هر شهر به کار گرفته شود.

باقری بر لزوم ارتقای سطح علمی و تخصصی فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: اهمیت جدی گرفتن آموزش‌ها و مهارت‌های تخصصی در مراکز همسان‌گزینی بر کسی پوشیده نیست و این آموزش‌ها باید با هدف افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی بیشتر فعالان این حوزه استمرار یابد.

وی با تاکید بر اینکه در کنار توجه به آمار کمی ازدواج مقوله ازدواج پایدار باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد، خاطرنشان کرد: هدف اساسی فعالیت مراکز همسان‌گزینی، فراتر از آمارسازی کمک به شکل‌گیری زندگی مشترک سالم، آگاهانه و پایدار است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله اشتغال و مسائل اقتصادی مجردها اشاره کرد و افزود: اگرچه وضعیت اقتصادی در تشکیل خانواده موثر است اما بدون بررسی دقیق نمی‌توان مسائل مالی را تنها عامل یا عاملی بی‌تاثیر در تجرد دانست کما اینکه افرادی از میان زنان و مردان شاغل و دارای درآمد همچنان مجرد هستند که این امر ضرورت پژوهش‌های دقیق‌تر اجتماعی را آشکار می‌کند.

باقری در پایان از آمادگی برای حمایت از طرح‌های تسهیل‌گرانه خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز موفق همسان‌گزینی برنامه‌هایی برای تسهیل ازدواج افراد مجرد شاغل اجرا خواهد شد کما اینکه برخی دستگاه‌ها همچون شهرداری نیز پیش‌تر تجربیات ارزنده‌ای در این زمینه داشته‌اند و از ایده‌ها و پیشنهادهای سازنده مراکز فعال در این حوزه استقبال می‌کنیم.

کد مطلب 6978254

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