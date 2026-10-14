گردهمایی هیئات دخترانه تهران با حضور ۱۶۰۰ نوجوان در فرهنگسرای بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین گردهمایی هیئات دخترانه شهر تهران، روز جمعه ۲۴ مهرماه، با حضور یک‌هزار و ۶۰۰ نوجوان دختر از بیش از ۵۰ هیئت دخترانه، در فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

این گردهمایی به همت گروه مردمی «سفیرمعنا» و با مشارکت مرکز زن و خانواده شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف شبکه‌سازی و تقویت هم‌افزایی میان هیئات دخترانه، گسترش تعاملات فرهنگی و تربیتی و ایجاد زمینه‌ای برای تبادل تجربه میان فعالان نوجوان عرصه هیئت و فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی برگزار می‌شود.

حضور گسترده نوجوانان دختر از بیش از ۵۰ هیئت مذهبی شهر تهران، فرصتی برای هم‌اندیشی، تقویت پیوندهای شبکه‌ای و تشکیلاتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و معنوی دختران نوجوان فراهم می‌کند.

ششمین گردهمایی هیئات دخترانه شهر تهران، روز جمعه ۲۴ مهرماه، از ساعت ۹ تا ۱۵ در فرهنگسرای بهمن میزبان شرکت‌کنندگان خواهد بود.