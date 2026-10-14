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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

گردهمایی هیئات دخترانه تهران با حضور ۱۶۰۰ نوجوان در فرهنگسرای بهمن

گردهمایی هیئات دخترانه تهران با حضور ۱۶۰۰ نوجوان در فرهنگسرای بهمن

ششمین گردهمایی هیئات دخترانه شهر تهران، روز جمعه ۲۴ مهرماه، با حضور یک‌هزار و ۶۰۰ نوجوان دختر از بیش از ۵۰ هیئت دخترانه، در فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین گردهمایی هیئات دخترانه شهر تهران، روز جمعه ۲۴ مهرماه، با حضور یک‌هزار و ۶۰۰ نوجوان دختر از بیش از ۵۰ هیئت دخترانه، در فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

این گردهمایی به همت گروه مردمی «سفیرمعنا» و با مشارکت مرکز زن و خانواده شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف شبکه‌سازی و تقویت هم‌افزایی میان هیئات دخترانه، گسترش تعاملات فرهنگی و تربیتی و ایجاد زمینه‌ای برای تبادل تجربه میان فعالان نوجوان عرصه هیئت و فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی برگزار می‌شود.

حضور گسترده نوجوانان دختر از بیش از ۵۰ هیئت مذهبی شهر تهران، فرصتی برای هم‌اندیشی، تقویت پیوندهای شبکه‌ای و تشکیلاتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و معنوی دختران نوجوان فراهم می‌کند.

ششمین گردهمایی هیئات دخترانه شهر تهران، روز جمعه ۲۴ مهرماه، از ساعت ۹ تا ۱۵ در فرهنگسرای بهمن میزبان شرکت‌کنندگان خواهد بود.

کد مطلب 6978281

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