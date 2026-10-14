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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

شب ۲۲۸ تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد

شب ۲۲۸ تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد

اسفراین - همزمان با سالروز ورود رهبر شهید به اسفراین با حضور پرشور مردم به یاد ایشان در این شب برگزار شد.

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کد مطلب 6978402

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