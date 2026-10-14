https://mehrnews.com/x3dktp ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ کد مطلب 6978402 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ شب ۲۲۸ تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد اسفراین - همزمان با سالروز ورود رهبر شهید به اسفراین با حضور پرشور مردم به یاد ایشان در این شب برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6978402 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیست و ششمین شب حضور مردم اسفراین در خیابان مردم اسفراین دویست و بیست و هفتمین شب تجمعات را رقم زدند ۲۲۵ شب اتحاد خودجوش مردمی در اسفراین ۲۲۴ شب حضور پرشور خانوادهها و کودکان در تجمعات مردم اسفراین برچسبها تجمع مردمی اسفراین ایران
نظر شما