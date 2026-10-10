https://mehrnews.com/x3dhBF ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6973907 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ ۲۲۴ شب حضور پرشور خانوادهها و کودکان در تجمعات مردم اسفراین اسفراین- مردم مؤمن و ولایتمدار اسفراین در شب ۲۲۴ تجمعات خود با همراهی کودکان اسفراین در میدان ایستادند. دریافت 16 MB کد مطلب 6973907 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیست و سومین شب تجمعات مردم اسفراین ۲۲۵ شب اتحاد خودجوش مردمی در اسفراین علیزاده: مسئولان برای مهار گرانی و نظارت بر بازار اقدام کنند دویست و بیست و ششمین شب حضور مردم اسفراین در خیابان موسوی: حضور مردم در مانور جانفدا نشانه همراهی با نظام و ولایت است ۲۲۲ شب پایداری؛ اسفراین حماسه ساز شد برچسبها اسفراین تجمع مردمی ایران
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