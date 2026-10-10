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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

۲۲۴ شب حضور پرشور خانواده‌ها و کودکان در تجمعات مردم اسفراین

۲۲۴ شب حضور پرشور خانواده‌ها و کودکان در تجمعات مردم اسفراین

اسفراین- مردم مؤمن و ولایت‌مدار اسفراین در شب ۲۲۴ تجمعات خود با همراهی کودکان اسفراین در میدان ایستادند.

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کد مطلب 6973907

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