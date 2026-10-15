کمک ۳ میلیارد ریالی به خانواده زندانی نیازمند در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب بیرجند همراه حسین‌رضا خسروی‌بیژائم، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شهرستان بیرجند صبح پنج شنبه در جریان سرکشی شبانه از خانواده‌های زندانیان نیازمند، ضمن بررسی وضعیت معیشتی یکی از این خانواده‌ها، از نزدیک در جریان مشکلات و نیازهای آنان قرار گرفت.

در این بازدید مشخص شد سرپرست خانواده در زندان به سر می‌برد و همسر وی نیز تا مدتی پیش زندانی بوده که با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شده است.

در همین راستا، با بررسی شرایط زندگی این خانواده، اقدامات لازم برای تأمین بخشی از نیازهای ضروری و بهبود وضعیت معیشتی آنان انجام شد.

اهدای اقلام ضروری و خدمات حمایتی به ارزش ۳ میلیارد ریال

قاسمی در حاشیه این بازدید با اشاره به ضرورت شناسایی خانواده‌های نیازمند زندانیان و بررسی دقیق شرایط معیشتی آنان اظهار کرد: حمایت از این خانواده‌ها از جمله اولویت‌هایی است که با استفاده از ظرفیت انجمن حمایت زندانیان و مشارکت خیران دنبال می‌شود.

وی افزود: پس از شناسایی خانواده‌های واجد شرایط و بررسی نیازهای آنان، اقلام ضروری زندگی تهیه و با هدف کاهش مشکلات معیشتی در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی ادامه داد: در جریان این بازدید شبانه، یک دستگاه آبگرمکن، یک دستگاه بخاری، یک دستگاه اجاق گاز رومیزی، یک دستگاه یخچال، یک دستگاه تلویزیون و یک بسته معیشتی به خانواده موردنظر اهدا شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین اقلام ضروری، مساعدت‌هایی نیز برای بهسازی و نصب تأسیسات و تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز این خانواده انجام شد که مجموع کمک‌ها و خدمات ارائه‌شده، ارزشی در حدود ۳ میلیارد ریال دارد.

قاسمی با تأکید بر اهمیت حمایت مستمر و هدفمند از خانواده‌های زندانیان نیازمند تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات معیشتی این خانواده‌ها، علاوه بر کاهش فشارهای اقتصادی، در حفظ بنیان خانواده، حمایت از اعضای آسیب‌پذیر و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری دارد.

تأکید بر تداوم حمایت از خانواده زندانیان نیازمند

در ادامه این بازدید، حسین‌رضا خسروی‌بیژائم، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شهرستان بیرجند، ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی و دادستانی مرکز استان در حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند، بر اهمیت تعامل و همکاری مجموعه قضایی، انجمن حمایت زندانیان و خیران برای تأمین نیازهای ضروری این خانواده‌ها تأکید کرد.

وی در پایان افزود: رسیدگی میدانی به وضعیت معیشتی خانواده‌های زندانیان، شناسایی نیازهای اساسی، جلب مشارکت خیران و ارائه خدمات حمایتی از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت بنیان خانواده با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای مردمی دنبال می‌شود.