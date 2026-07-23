به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئتمدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قاینات صبح پنج شنبه با حضور جواد عبدالهزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و رئیس انجمن حمایت از زندانیان، و سایر اعضای هیئتمدیره برگزار شد.
در این نشست، آخرین اقدامات و برنامههای انجمن در حوزه حمایت از زندانیان نیازمند و خانوادههای آنان بررسی و درباره راهکارهای توسعه خدمات حمایتی، افزایش مشارکت خیران، ایجاد فرصتهای اشتغال، تأمین منابع مالی و اجرای هرچه بهتر مأموریتهای انجمن بحث و تبادل نظر شد.
رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قاینات با تأکید بر نقش این انجمن در کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: حمایت از خانوادههای زندانیان، علاوه بر حفظ کرامت انسانی، زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت آبرومندانه زندانیان به جامعه را فراهم میکند.
عبدالهزاده با اشاره به ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، خیران و نهادهای مردمی افزود: استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی و مشارکت خیران میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات معیشتی خانوادههای زندانیان و گسترش خدمات حمایتی داشته باشد.
وی با تشریح بخشی از عملکرد انجمن گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار زندانی جرایم غیرعمد با بهرهگیری از کمکهای خیران و حمایتهای انجمن آزاد شدهاند که این اقدام، گامی مؤثر در بازگشت آنان به کانون خانواده و زندگی اجتماعی محسوب میشود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات همچنین از برگزاری منظم جلسات ماهانه هیئتمدیره انجمن خبر داد و افزود: استمرار این نشستها، امکان برنامهریزی دقیقتر، پیگیری مصوبات و ارتقای کیفیت خدمات حمایتی را فراهم کرده است.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی ویژه زندانیان اظهار کرد: به مناسبت مشارکت فعال زندانیان بند باز در برنامههای فرهنگی و قرآنی، یک هفته مرخصی تشویقی برای آنان در نظر گرفته شده است.
عبدالهزاده ادامه داد: بازدید مستمر از خانوادههای زندانیان و ارائه خدمات حمایتی شامل کمکهای نقدی، توزیع سبدهای معیشتی، تأمین پوشاک، خدمات بهداشتی و درمانی و تهیه اقلام ضروری زندگی، از جمله برنامههای مستمر انجمن برای حمایت از خانوادههای نیازمند زندانیان است.
در ادامه این نشست، اعضای هیئتمدیره ضمن بررسی گزارش عملکرد انجمن، درباره برنامههای آتی از جمله توسعه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، جذب کمکهای مردمی، حمایت از خانوادههای زندانیان واجد شرایط، توسعه ساختمان انجمن و پیگیری اخذ گواهینامه ویژه انجمن تصمیمگیری و مصوبات لازم را تصویب کردند.
رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قاینات در پایان بر تداوم همکاریها برای توسعه خدمات حمایتی، تقویت زیرساختها و تحقق اهداف انجمن تأکید کرد.
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