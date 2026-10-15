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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

کشف ۱۱ هزار لیتر روغن خوراکی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در چگنی

کشف ۱۱ هزار لیتر روغن خوراکی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در چگنی

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی شهرستان چگنی از کشف ۱۱ هزار لیتر روغن خوراکی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال و دستگیری دو متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شاپور گراوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای برخورد با جرایم اقتصادی و مقابله با اخلال در بازار کالاهای اساسی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و رصد فعالیت‌های مشکوک، موفق به شناسایی یک انبار غیرمجاز روغن خوراکی شدند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل فعالیت متهمان در روستاهای اطراف شهرستان و اخذ مجوزهای قانونی، یک واحد مسکونی را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان آن، ۱۱ هزار لیتر روغن خوراکی قاچاق کشف و توقیف شد.

دستگیری دو متهم در پرونده قاچاق روغن خوراکی

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده تصریح کرد: در پی این عملیات، دو نفر از متهمان دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

توصیه پلیس به شهروندان برای خرید روغن خوراکی از مراکز معتبر

گراوند در پایان از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خانواده و مقابله با فعالیت سودجویان، فرآورده‌های روغنی را از مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند.

وی همچنین تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید یا توزیع کالاهای غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6978604

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