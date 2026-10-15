  1. استانها
  2. همدان
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

استخر ۵۰ متری استاندارد در همدان ساخته می‌شود

استخر ۵۰ متری استاندارد در همدان ساخته می‌شود

همدان-نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان همدان از برنامه‌ریزی برای احداث استخر ۵۰ متری با استانداردهای بین‌المللی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در بازدید از تمرینات ورزشکاران رشته‌های شنا و شیرجه استان همدان اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی مدیران استانی مجموعه ورزشی اختصاصی رشته شنا بار دیگر فعال شده و در حال حاضر روزانه بیش از ۳۰۰ نفر از ورزشکاران و قهرمانان از امکانات آن بهره‌مند می‌شوند که گامی موثر در راستای توسعه ورزش قهرمانی است.

وی با اشاره به پیشینه اجرای طرح‌های استعدادیابی ورزشی یادآور شد: طرح «سبا» از سال ۱۳۹۰ و در دوران وزارت آموزش و پرورش کلید خورد و امروز مایه مباهات است که بسیاری از بهره‌برداران آن به جایگاه قهرمانی ملی دست یافته‌اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نیاز جدی استان همدان به زیرساخت‌های تخصصی شنا تصریح کرد: احداث یک باب استخر ۵۰ متری با استانداردهای بین‌المللی از مطالبات و نیازهای اصلی ورزش استان است که در این راستا پیگیری‌های لازم برای تامین زمین مناسب در دست اقدام بوده و امیدواریم در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز شود.

حاجی بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اهتمام مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان و سایر مدیران فعال در این حوزه گفت: از مدیرانی که با روحیه جهادی و جدیت پای کار توسعه استان هستند با تمام توان حمایت خواهیم کرد.

کد مطلب 6978708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها