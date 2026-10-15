به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در بازدید از تمرینات ورزشکاران رشته‌های شنا و شیرجه استان همدان اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی مدیران استانی مجموعه ورزشی اختصاصی رشته شنا بار دیگر فعال شده و در حال حاضر روزانه بیش از ۳۰۰ نفر از ورزشکاران و قهرمانان از امکانات آن بهره‌مند می‌شوند که گامی موثر در راستای توسعه ورزش قهرمانی است.

وی با اشاره به پیشینه اجرای طرح‌های استعدادیابی ورزشی یادآور شد: طرح «سبا» از سال ۱۳۹۰ و در دوران وزارت آموزش و پرورش کلید خورد و امروز مایه مباهات است که بسیاری از بهره‌برداران آن به جایگاه قهرمانی ملی دست یافته‌اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نیاز جدی استان همدان به زیرساخت‌های تخصصی شنا تصریح کرد: احداث یک باب استخر ۵۰ متری با استانداردهای بین‌المللی از مطالبات و نیازهای اصلی ورزش استان است که در این راستا پیگیری‌های لازم برای تامین زمین مناسب در دست اقدام بوده و امیدواریم در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز شود.

حاجی بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اهتمام مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان و سایر مدیران فعال در این حوزه گفت: از مدیرانی که با روحیه جهادی و جدیت پای کار توسعه استان هستند با تمام توان حمایت خواهیم کرد.