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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

۸ واحد صنفی متخلف در خمینی‌شهر پلمب شد

۸ واحد صنفی متخلف در خمینی‌شهر پلمب شد

اصفهان -فرمانده انتظامی خمینی‌شهر از پلمب هشت واحد صنفی متخلف در جریان بازرسی از ۱۸ واحد صنفی این شهرستان به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت مقررات خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خمینی‌شهر با همکاری بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه، در قالب طرح برخورد با تخلفات صنفی از ۱۸ واحد صنفی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی یک‌روزه، هشت واحد صنفی به دلیل تخلفاتی از جمله نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن ضوابط قانونی، با دستور مرجع قضائی پلمب شدند و فعالیت آن‌ها متوقف شد.

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر با اشاره به تذکر به سایر واحدهای صنفی بیان کرد: در این طرح، به متصدیان واحدهای دیگر نیز درباره ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه تذکرات لازم داده شد.

سبحانی با قدردانی از همکاری کسبه قانون‌مدار خاطرنشان کرد: پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی که امنیت و آرامش بازار را مختل کند، برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 6978727

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