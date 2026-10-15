دو واحد صنعتی در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو واحد تولیدی ظهر پنج شنبه در شهرک صنعتی شهید شهریاری زنجان با سرمایه‌گذاری ثابت یک‌هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۲۰ نفر، روز پنجشنبه با حضور استاندار زنجان به بهره‌برداری رسید.

این دو واحد صنعتی در زمینه تولید کیسه‌های پلی‌پروپیلن بافته‌شده و ارائه خدمات چاپ، برش و بسته‌بندی فعالیت دارند و محصولات آن‌ها در صنایع مختلف از جمله نساجی، سلفون، کاغذ و فیلتر کاربرد دارد.

یکی از این واحدها در زمینه تولید انواع کیسه‌های پلی‌پروپیلن بافته‌شده ساده و لمینت‌شده فعالیت می‌کند. این مجموعه با ظرفیت تولید سالانه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تن و سرمایه‌گذاری ثابت ۱۹۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شده و برای ۱۲۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

واحد تولیدی دوم در حوزه چاپ به روش هلیوگراور، برش و خدمات پس از چاپ و همچنین برش و بسته‌بندی کاغذ فعالیت دارد. ظرفیت تولید سالانه این مجموعه ۲ هزار تن است و محصولات و خدمات آن در صنایع تولید سلفون، کاغذ و فیلتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این واحد با سرمایه‌گذاری ثابت یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و برای ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

بازدید استاندار زنجان از سه واحد صنعتی

استاندار زنجان در ادامه برنامه‌های خود در شهرک صنعتی شهید شهریاری، از سه واحد صنعتی دیگر نیز بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های تولیدی، روند اجرای طرح‌ها و مشکلات پیش‌روی این مجموعه‌ها قرار گرفت.

این واحدها در زمینه تولید انواع مرکب چاپ، باتری خودرو و موتورسیکلت، باتری‌های صنعتی، روکش انواع کاغذ و تولید محصولات متنوع فعالیت دارند.

در جریان این بازدیدها، فعالان صنعتی مهم‌ترین مسائل و نیازهای خود را در زمینه تأمین گاز، برق و مواد اولیه و همچنین تخصیص ارز موردنیاز برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مطرح کردند.

تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و رفع موانع پیش‌روی این واحدها می‌تواند زمینه تکمیل طرح‌های صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان استان را فراهم کند.

استان زنجان یک‌هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارد و حمایت از این مجموعه‌ها، رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری از جمله الزامات توسعه صنعتی و تقویت اشتغال در استان به شمار می‌رود.