پارک ملی دریایی نای بند پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده عصر پنجشنبه در این آیین گفت: برنامه پاکسازی مکانیزه سواحل چریف، پارک ملی دریایی نایبند اجرا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه, در این خصوص افزود: برنامه پاکسازی مستمر با تلاش همکاران در پارک ملی دریایی نای بند برگزار می‌شود و این اقدام را ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و به عنوان الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت شناخته می‌شود.

مصطفی موذنی افزود: سواحل به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی و گردشگردی نیازمند مراقبت و نگهداری مستمر هستند.

وی بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی در مناطق ساحلی، آلودگی‌های ناشی از زباله‌های انسانی و پسماندهای طبیعی است که درسواحل پارک ملی دریایی نای بند و با تلاش مستمر همکاران بصورت مکانیزه و موثر اقدام به پاکسازی سطوح شنی صورت می‌گیرد.

مهندس موذنی در ادامه بیان کرد: با پاکسازی مکانیزه ساحل حذف پسماندهای طبیعی، کاهش آلودگی آب، بهبود بهداشت محیط ساحلی، پاک سازی زباله های انسانی، کمک به حفاظت از زیستگاه های طبیعی بسیار موثر و کاربردی است.

وی تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و سواحل زیبا و پاکیزه نمادی از فرهنگ و مسئولیت پذیری اجتماعی است.