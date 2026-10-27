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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

شکست برابر حریف چغر بلغارستانی؛ علیرضا مهمدی به نقره بسنده کرد

شکست برابر حریف چغر بلغارستانی؛ علیرضا مهمدی به نقره بسنده کرد

علیرضا مهمدی کشتی‌گیر وزن ۸۷ کیلوگرم کشورمان برابر حریف بلغارستانی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مسابقات جهانی کشتی فرنگی، در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در مرحله فینال به مصاف سمن نوویکوف قهرمان المپیک از بلغارستان رفت و با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

مهمدی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل گوورگ تادئوسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این دوره از مسابقات توسط غلامرضا فرخی، فردین هدایتی و دانیال سهرابی موفق به کسب مدال طلا شده است.

کد مطلب 6991765
سیده فرزانه شریفی

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