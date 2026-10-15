وزیران جدید کابینه عراق معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پارلمان عراق، پس از رأی گیری رسمی، وزرای جدید کابینه این کشور را انتخاب کرد.

بر اساس این گزارش، «نایف الشمری» به عنوان وزیر دفاع جدید و «یاسر المالکی» به سمت وزیر کشور عراق منصوب شدند.

نمایندگان پارلمان عراق همچنین «فتیبه غازی» را به سمت وزیر برنامه‌ریزی، «علی حیدر بهاء» را به سمت وزیر آموزش ،«علی یاسین العیثاوی» را به سمت وزیر فرهنگ منصوب کردند.

در این رأی گیری پارلمان عراق، «علی ریباز حملان»به عنوان وزیر ساخت‌وساز و مسکن ،«علی محمد الموسوی» به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی،«صفاء الکنانی» به عنوان وزیر ورزش و جوانان، «محمد الدراجی» به عنوان وزیر اقتصاد دیجتال و حکومتداری انتخاب شدند.

علی فالح الزیدی، سیاستمدار و بازرگان عراقی، در پی توافق ائتلاف چارچوب هماهنگی در آوریل ۲۰۲۶ به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری عراق معرفی شده بود.