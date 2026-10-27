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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

۲۶ پروژه مدرسه‌سازی در بهارستان وارد فاز عملیاتی شد

۲۶ پروژه مدرسه‌سازی در بهارستان وارد فاز عملیاتی شد

بهارستان- مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از عملیاتی‌شدن ۲۶ پروژه مدرسه‌سازی در بهارستان خبر داد و اعلام کرد با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، سرانه آموزشی شهرستان به ۴.۷ مترمربع می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع، بعد از ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، از ورود ۲۶ پروژه مدرسه‌سازی بهارستان به مرحله عملیاتی خبر داد و گفت: سرانه آموزشی این شهرستان با اقدامات انجام‌شده از ۳.۳۳ به ۳.۷۷ مترمربع افزایش یافته است.

زارع با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی بهارستان اظهار کرد: در صورت تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های تعریف‌شده و در دست اجرا، پیش‌بینی می‌شود سرانه آموزشی شهرستان به ۴.۷ مترمربع برسد؛ هدفی که تحقق آن به تأمین منابع مالی و تسریع روند ساخت مدارس نیاز دارد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۳ پروژه پیش‌بینی‌شده برای بهارستان، ۲۶ پروژه وارد فاز عملیاتی شده است، افزود: تاکنون پنج پروژه به‌طور کامل تحویل شده و سه پروژه دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، در آستانه بهره‌برداری قرار دارند که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده تکمیل شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران ادامه داد: ۱۸ پروژه دیگر با میانگین پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در حال پیگیری است و تکمیل این طرح‌ها با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان در اولویت قرار دارد.

زارع با اشاره به نقش مدیریت شهری در توسعه فضاهای آموزشی گفت: شهرداری گلستان هر سه پروژه تعریف‌شده خود را وارد مرحله عملیاتی کرده و سایر شهرداری‌های شهرستان نیز در حال انجام تعهدات خود هستند؛ با این حال، برخی پروژه‌های مصوب هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند و پیگیری بیشتری برای آغاز آن‌ها ضرورت دارد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مولدسازی اموال برای تأمین منابع پروژه‌های آموزشی خاطرنشان کرد: از سه پروژه پیش‌بینی‌شده در این بخش، تاکنون اقدام ملموسی انجام نشده است و رفع موانع اجرایی آن در دستور کار جلسات آینده قرار خواهد گرفت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در پایان بر ضرورت مکان‌یابی دقیق برای احداث مدارس تأکید کرد و گفت: ساخت فضاهای آموزشی باید متناسب با نیاز واقعی و جمعیت دانش‌آموزی مناطق انجام شود تا از احداث مدارس در محدوده‌های فاقد جمعیت کافی جلوگیری و توزیع امکانات آموزشی به‌صورت عادلانه دنبال شود.

کد مطلب 6991842

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