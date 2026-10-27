به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع، بعد از ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، از ورود ۲۶ پروژه مدرسه‌سازی بهارستان به مرحله عملیاتی خبر داد و گفت: سرانه آموزشی این شهرستان با اقدامات انجام‌شده از ۳.۳۳ به ۳.۷۷ مترمربع افزایش یافته است.

زارع با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی بهارستان اظهار کرد: در صورت تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های تعریف‌شده و در دست اجرا، پیش‌بینی می‌شود سرانه آموزشی شهرستان به ۴.۷ مترمربع برسد؛ هدفی که تحقق آن به تأمین منابع مالی و تسریع روند ساخت مدارس نیاز دارد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۳ پروژه پیش‌بینی‌شده برای بهارستان، ۲۶ پروژه وارد فاز عملیاتی شده است، افزود: تاکنون پنج پروژه به‌طور کامل تحویل شده و سه پروژه دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، در آستانه بهره‌برداری قرار دارند که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده تکمیل شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران ادامه داد: ۱۸ پروژه دیگر با میانگین پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در حال پیگیری است و تکمیل این طرح‌ها با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان در اولویت قرار دارد.

زارع با اشاره به نقش مدیریت شهری در توسعه فضاهای آموزشی گفت: شهرداری گلستان هر سه پروژه تعریف‌شده خود را وارد مرحله عملیاتی کرده و سایر شهرداری‌های شهرستان نیز در حال انجام تعهدات خود هستند؛ با این حال، برخی پروژه‌های مصوب هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند و پیگیری بیشتری برای آغاز آن‌ها ضرورت دارد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مولدسازی اموال برای تأمین منابع پروژه‌های آموزشی خاطرنشان کرد: از سه پروژه پیش‌بینی‌شده در این بخش، تاکنون اقدام ملموسی انجام نشده است و رفع موانع اجرایی آن در دستور کار جلسات آینده قرار خواهد گرفت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در پایان بر ضرورت مکان‌یابی دقیق برای احداث مدارس تأکید کرد و گفت: ساخت فضاهای آموزشی باید متناسب با نیاز واقعی و جمعیت دانش‌آموزی مناطق انجام شود تا از احداث مدارس در محدوده‌های فاقد جمعیت کافی جلوگیری و توزیع امکانات آموزشی به‌صورت عادلانه دنبال شود.